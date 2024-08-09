SCFI連跌五周　除非加拿大兩大鐵路決定罷工否則難拉升

▲攬貨業估除非加拿大鐵路罷工，否則未來幾周歐美線運價仍將持續下跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(9)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，除南美線，運價持續下跌，指數報3253.89點，下跌78.78點，跌幅2.36%，已連續五周下跌。大型與超大型攬貨公司指出，台灣市場本周三歐美線每大箱(40呎櫃)運價下跌2-300美元，除非今晚加拿大兩大鐵路公司投票決定罷工，否則未來幾周運價仍將持續下跌。

攬貨業者分析，隨著新造船陸續加入市場營運，貨量未見增長，各航線運價都持續下修，美西線因為新航線與加班船多，運價累積下修幅度最大，地中海航運增派船隻多，運價也下修的快。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4786美元，下跌121美元，跌幅1.47%，地中海線每箱4733美元，下跌264美元，跌幅5.28%，美西每大箱6068美元，周跌177美元，跌幅5.28%，美東每大箱9083美元，周跌263美元，跌幅2.81%。

波斯灣線每箱運價2208美元，周跌9美元，跌幅0.41%；南美線(桑托斯)每箱運價7987美元，周漲120美元，漲幅1.53%；東南亞線(新加坡)每箱運價595美元，周跌33美元，跌幅5.26%。