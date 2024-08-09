不是輝達！　投資專家：Meta可能是「未來股市走勢的關鍵」

▲Meta被點名可能是決定未來美股走勢的關鍵。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

近期美國股市震盪，多數投資人正尋找可以把握的個股，不過專家卻指出，有一檔今年尚未表現良好的科技股，可能是決定未來美股走勢的關鍵——不是輝達（NVIDIA），而是Facebook、Instagram的母公司Meta。

根據CNBC報導，研究機構CappThesis創辦人卡佩萊里（Frank Cappelleri）指出，Meta今年2月因財報亮眼，激勵股價創下歷史收盤新高，接下來的走勢也持續寫新高紀錄，然而4月發布財報後卻跳空下跌，緊接著在7月又反彈創新高，然後再次回落。

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卡佩萊里認為，在這樣的走勢下，說明著Meta目前陷入一個長期的交易區間，在股市術語裡就是猶如「矩形」的箱型整理，最終可能會延續向上或者反轉向下，但目前看來，Meta的走勢尚不明。

「事實上，每個階段最終都會導致基礎趨勢的延續或反轉。」卡佩萊里表示，事實上，Meta在今年2月飆漲前，股價於2023年7月至2023年12月之間也出現了類似現在的箱型整理走勢，這意味著，未來Meta股價的走勢可能會影響標普500指數（S&P 500）。

另一方面，卡佩萊里指出，Meta在SPDR通訊服務類股ETF（XLC）中是最大的成分股，權重占比22%；儘管Google母公司Alphabet的2個類別股票GOOGL、GOOG合計權重占21%，但過去幾年間，Meta走勢和XLC走勢更為密切。

卡佩萊里表示，Meta和XLC也與標普500指數密切相關，因此，如果Meta股價維持高檔，將有助於支撐標普500指數的表現。