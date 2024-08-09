王品H1每股賺8.01元　砸1.6億成立子公司進軍美國市場

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

王品（272）今日公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為110.1億元，稅後淨利為6.6億元，EPS為8.01元；7月營收為18.3億元，年減6.37％；此外，王品也宣布，投資1.6億元成立子公司，將進軍美國餐飲市場。

王品表示，今年Q2合併營收為53.6億元，稅後淨利為3.5億元，EPS為4.24元，其中，台灣事業群Q2營收為43.1億元，年增3.69％，再創同期新高，大陸事業群Q2營收為10.5億元，持續汰弱留強、品牌調整，並重新定位價格帶，Q2已成功轉虧為盈貢獻獲利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王品同步公告7月營收為18.3億元，年減6.37％，其中，台灣事業群單月營收14.2億元，年減4.46％，主要是受到颱風影響，導致營業天數減少所致，但正值暑假聚餐旺季，仍誕生6家千萬大店；大陸事業群營收4.1億元，年減12.48％。累計前今年7月合併營收為127.7億元，年減1.04％。

展望Q3，王品指出，台灣事業群持續展店腳步，「就饗鐵板燒」、「尬鍋」先後於高雄開出新店，為8月營收助攻；9月集團規劃將再開出家新店，持續挹注業績動能。大陸事業群則持續穩健經營、依市況調整，據當地媒體報導，大陸經濟情勢嚴峻、消費降級趨勢造成餐飲業內競爭激烈，許多同業獲利遭受打擊甚至落入嚴重虧損，王品也迅速隨之轉型、更精實管理品牌營運，期待重回穩定成長格局。

此外，王品也宣布，投資1.6億元在美國德拉瓦州申請成立子公司Wowprime USA Holding Crop.，同時也在德州成立Wowprime Restaurant Concept LLC。王品表示，集團成立30周年，立足兩岸市場，近年不斷收到國外廠商洽詢合作可能性，為擴大集團發展規模，開拓美國市場。

王品提到，根據美國餐飲協會資料顯示，今年美國餐飲市場預估規模1.1兆美元，其中中餐館表現明顯增長，截至7／1，全美中餐館總數較3月增加0.4％，其中亞洲餐點在美國的餐飲市場佔12.6％、中餐在美國亞餐市場的佔比最大，達37.21％。此外，火鍋在美國中餐細分品類中網路平均評分達4.08分，是美國網路消費者評價最好的品類，中餐和火鍋都是王品集團的強項，極具發展潛力。