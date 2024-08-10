攜手搶攻韓國船舶市場　台灣東方風能+韓LS集團簽訂MOU

▲▼台灣東方風能執行長陳柏霖（右1）和韓國LS集團子公司總監CHOI In Kyu（中）簽定MOU，一起攜手搶攻韓國船舶市場。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

韓國第13大企業LS集團的子公司LS Cable&System是全球前三大的電纜製造商之一，Cable財務長Lee Sang Ho與LS Marine Solution總監CHOI In Kyu7日率團來台，與台中的東方風能科技公司簽署MOU合作協議，雙方將共同投資並運營韓國離岸風電支援船舶市場，這次合作不僅代表東方風能技術實力獲得國際認可，更是台灣第一個進軍國際市場的本土業者，未來可望在全球新能源市場搶佔更重要地位。

隨著全球能源加速轉型，離岸風電已成為亞太地區發展的重點，而台灣更是其中的先行者。近年來，台灣積極發展離岸風電產業，東方風能的技術與經驗，不僅為國內市場帶來了豐碩的成長，也更打開了國際市場的大門。

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東方風能執行長陳柏霖表示，LS集團是韓國第13大企業體，尤其在電纜與系統方面擁有強大的市場地位，子公司LS Cable&System更是全球前三大的電纜製造商之一，這次簽署MOU合作協議，就是台灣企業在國際市場上展現實力的具體實踐。

東方風能成立於2019年，旗下已擁有台灣最大規模的海工支援船隊與技術能力，此次合作是東方風能全球化佈局的第一步，商業規模逐步擴展到國際市場，未來將積極探索與全球合作夥伴聯手，以實現更廣泛的市場佈局。