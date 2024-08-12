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被工會控「打壓台灣籍船員」　中鋼運通：雇用比例國內第一高

▲中運船隊台籍船員比例高達80%以上，為國內航商第一高。圖為中運船舶。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對中運工會指控公司打壓台籍船員、損害船員權益等情事，中鋼子公司中鋼運通公司12日澄清說明，中運船隊台籍船員比例高達80%以上，為國內航商第一高，此外，對下船船員辦理退保是依法辦理，不影響派船機會，與工作權無關。

中運公司表示，船員市場取決於國際供需，由於少子化、人力成本較高等因素，目前國內其他航商台籍船員比例平均僅占總船員15%，然而中運公司一直以落實照顧台籍船員為重要的企業社會責任，因此歷來台籍船員比例均高達80%以上，高居國內航商之首。

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近年來，中運公司汰舊換新8艘船舶，在新舊船舶併存時，台籍船員人數較多。隨著舊船逐漸汰除，台籍船員相應減少約140人，外籍船員也同步降減，並非如同中運工會將近期航運契約結束的台籍船員人數一併納入計算，因而宣稱有300人離職，不僅不符航運慣例，也容易造成外界錯誤解讀。

「因近期下船的台籍船員，只要中運公司有運務需要，而船員的資格條件也符合，均可與中運公司簽訂定期僱傭合約再回到船隊服務。」中運公司表示，事實上，目前已有許多台籍船員陸續再被調派上船，平均岸上等候派船時間約2至4個月，外籍船員平均約等候4至5個月。

中運公司強調，將正常維持300多位台籍船員的調派，未來也將維持國內同等規模船公司台籍船員比例第一高的承諾。

至於台籍船長部分，因具備類似資格、專業與資歷的人在業界相對稀缺，各船公司都在積極爭取，中運公司想提高雇用比例並非一蹴可及。工會稱中國籍船長，多數是因已在中運公司服務多年晉升而來，且僅於中運巴拿馬籍船舶服務。

中運公司表示，公司建置有船員調派系統，依據績效表現選派上船，表現不佳甚或涉不法行為（如近日有前中運工會幹部涉案寄送血腥物品恐嚇主管遭判刑）均不予再派，與是否台籍或外籍船員無關，其意在提供船員安心工作環境，並確保公司船舶的安全運作。

另外，中運公司配合世界最大礦商巴西VALE提貨模式改變，近年日本、韓國及台灣鋼廠均須就近於該礦商在中國設立的混礦場提領鐵礦砂，而中運公司遵守「台灣地區與大陸地區海運直航許可管理辦法」只能使用兩岸船籍船舶的規定，爰基於無適當之台籍船舶，僅得租用提貨區當地公司船舶，此模式已行之數年，與此次中運工會所稱船員派遣問題並無關聯，特此澄清。

中運公司表示，不再對已無僱傭關係的船員繼續辦理勞健保，除了法令明文規定，也對其他航商一致作法。但為了體恤下船船員，中運公司勞資雙方遂於今年7月10日進行協商，針對下船船員退休金、福利金保障及加發再上船獎金均已協議並簽有紀錄。

「未料，中運工會竟片面否定協商共識，改採抗爭手段。」對此，中運公司實深表遺憾，這段期間，中運工會曾向法院聲請中運公司不得退保的定暫時狀態，但法院已於8月7日駁回，中運工會訴求也未盡正當與合理。

中運公司強調，迄今不放棄任何勞資協商的機會，只要在合法的基礎上，中運公司願意與船員達成共識，期望工會能夠回歸理性溝通管道，共同維護中運公司員工、船員及其眷屬權益。

關鍵字： 中運中鋼運通航商中運工會中鋼

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