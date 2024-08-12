首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

▲元大投信外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國人瘋ETF，元大投信發行「台灣價值高息」（00940）募資逾1752億元引爆主管機關檢討行銷內容，金管會證期局今（12日）公告首張罰單，針對元大投信銷售00940商品中的廣告行銷開罰90萬元。

金管會指出，00940銷售過程有2大類缺失，1是使人誤信保本、安全、保證獲利；2是股票型ETF以月配息為廣告或銷售的訴求。

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金管會指出，元大投信廣告行銷活動核有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事，核已違反投信事業管理規則第22條第1項第2款、金融服務業廣告活動辦法第5條第9款規定，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，處罰鍰60萬元。

另外，元大投信廣告行銷活動核有股票型ETF以月配息為廣告或銷售之主要訴求，核已違反公會廣告行為規範第8條第20款及金融服務業廣告活動辦法第5條第1款規定，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定處罰鍰30萬元。

綜合計算，元大投信因銷售00940，共挨罰90萬元。

金管會追查，元大投信銷售00940踩到的紅線，第1類為放在文宣、官網及社群貼文、網紅影片內容使用之文字或訊息內容，查有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事，缺失共3項證據：

1、文宣以「快樂領息就是你」為標題，另訴求「月配息」，所用文字如「被動收入不是夢，每月為自己加薪」「月配息設計，滿足每月現金流需求、創造被動收入...」、「追蹤指數平均殖利率達8.6%，高息好股提前卡位」等用語，多次強調可固定配息，又所揭示之警語文字大小與前開廣告訴求顯不相當。

2、官網及社群貼文「00940低價買、輕鬆存、每月領，快樂領息就是你」、「...讓你股息收益與資產增長兩者兼得..」等用語。

3、公司與Youtuber網紅合作，該等網紅於影片內容記載之文字，如「投入本金200萬 每月領息14,333元，這樣穩定的投報率，能放大退休金及被動收入」、「30歲時開始每月無腦存2張00940 60歲時累積到720張 每月領股息約51600元 P.S.指數殖利率為8.6%」，強調可固定獲取配息、增加個人退休金等語。

第2類行缺失，則是因為文宣、官網及社群貼文、網紅影片內容，查有股票型ETF以月配息為廣告或銷售之主要訴求：

1、文宣以「快樂領息就是你」為標題，另訴求「月配息」，所用文字如「被動收入不是夢，每月為自己加薪」「月配息設計，滿足每月現金流需求、創造被動收入...」等用語。

2、公司官網及社群貼文記載「息如雨 月配息收好連貫」。

3、公司與Youtuber網紅合作，影片標題為「瘋搶！ETF 00940，投入200萬，每月領息14000元」、「巴菲特也認可的選股邏輯，00940台灣價值高息，一萬就有一張月月配」、「【ETF】00940：十元存股就是你！與股神同行，無腦月存2張，退休月領5萬啦～」等用語。