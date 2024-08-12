不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

▲金管會。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會證期局今（12日）一口氣針對元大投信、統一投信今年上半年募集的月配型ETF廣告文宣爭議開罰，其中元大投信推出「台灣價值高息」（00940）行銷認定踩到2道紅線，罰90萬元；而統一投信發行「統一台灣高息動能」（00939）則裁罰60萬元。

依據裁罰公告，元大投信、統一投信的商品文宣皆有「使人誤信能保證本金之安全或保證獲利」的爭議，因此這部分兩家公司都被罰60萬元。

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金管會指出，統一投信為00939舉辦或與財經專家合作辦理之說明會、公司官網或與網紅合作之影片，以及網路媒體等廣告文宣內容包括：

「本金198萬、資本利得214萬、現金股息218萬，股息再投入224萬」、「每月一萬定期定額投資臺灣高息動能指數，本金198萬，長期投資翻4倍」、「16年就可以滾出854萬元，總資產放大1.3倍」、「月配息+平準金，打造自動化加薪機制」及「月底不吃土，打造源源不絕的現金流」等用語。

由於00939依標的指數之報酬或殖利率，回測計算可獲得之配息或資本利得金額，並強調對投資總資產可產生放大效果或可擁有高息及成長，金管會認為，此舉有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事。

另外，元大投信因銷售00940時所附文宣有強調「股票型ETF以月配息」為廣告或銷售主要訴求，違反公會廣告行為規範第8條第20款及金融服務業廣告活動辦法第5條第1款規定，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，另外處罰鍰30萬元，元大投信合計裁罰90萬元。



首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線 金管會罰元大投信90萬