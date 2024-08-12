華航7月營收寫單月新高　前7月破千億、達1172億元

▲華航。（圖／中華航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）公布7月營收，單月營收為183.45億元，再寫歷史新猷，月增4.45％、年增11.24％，其中，受惠旅運市場需求持續活絡，客運收入為118.37億元，月增4.38%、年增5.17%。累計前7月合併營收約1172.26億元，年增10.17%。

華航表示，暑期旺季帶動營收持續攀升，客運收入在Q3首月站穩百億，7月以越洋、歐洲及澳洲航線旅運需求最為暢旺，其中北美航線載客率近9成，紐約、溫哥華、安大略等航線載客人次顯著，而西雅圖自7月中開啟直飛也有超過85％表現，在暑期旺季挹注客運航線營收。受台灣旅客喜愛的東北亞、東南亞航線也持續亮眼，平均載客率達8成，部分熱門航點如峇里島、宿霧等載客率更達9成，華航以密集班次續攻暑期旅遊市場，看好客收持續正向成長。

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華航指出，7月貨運收入為52億元，月增3.5%、年增24.22%，延續6月底季末出貨效應，加上AI伺服器、半導體機台及高價發動機等需求持續，使得貨源穩定成長，貨收續創今年最高，整體表現相較去年同期亦有相當成長。時序進入下半年，傳統貨運旺季即將到來，市場艙位需求預期持續強勁，AI帶動之手機及PC換機出貨潮等亦有可期。

此外，為增加與華夏會員互動、爭取新會員入會，華航每月16日推出「華航會員日」，在華航網站釋出會員獨享的購票優惠，月月有驚喜，亦聯合異業合作夥伴不定期加碼會員專屬好康。自去年9月推出會員日以來，每月會員日引發的「吸客效應」已成功吸引近60萬人次加入華夏會員，積極搶攻客運市佔。

7月華航會員日推中秋假期韓國來回航班超值票價及哩程雙重優惠，引起會員開賣搶購熱潮，最熱門的首爾行程於7分鐘之內完售。8 月會員日將推出「飛往夢幻海島．解鎖旅行新篇章」主題活動，針對台灣旅客喜愛的熱門海島航點，推出24小時會員限定購票優惠，中信聯名卡卡友另享加碼好康，是會員購票的好時機。