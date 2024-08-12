數發部出席國際資訊安全會議　談裴洛西訪台、蔡麥會受資安攻擊

▲數位發展部政務次長闕河鳴率團出訪美國，出席國際資訊安全會議（DEF CON）。（圖／數位發展部提供）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部政務次長闕河鳴率團出訪美國，於當地時間10日下午出席「國際資訊安全會議」（DEF CON），向國際資安專家分享台灣網路安全與通訊韌性經驗，說明台灣在資安防護體系、聯防架構的改善下，如何應對新型態資安攻擊。

國際資訊安全會議（DEF CON）是全球最知名的資訊安全會議之一，每年吸引全世界大量資安從業人員、駭客專家、政府機關人士、媒體及學生參加，今年會議已邁向第32屆，於美西時間8月8日至8月11日在美國內華達州拉斯維加斯市舉辦，內容涵蓋資安競賽、論壇及主題村（Villages）等項目。

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數發部表示，今年資安政策主題村（Policy Village）邀請美國、英國及新加坡等各國政府機關的重要決策人員，針對網路安全相關議題進行演講，次長闕河鳴也獲邀在此講座中分享臺灣經驗。

闕河鳴表示，台灣處於特殊的經濟戰略及地理位置，面臨地震、颱風等自然威脅及地緣政治風險，因此積極強化國家整體網路安全及數位通訊韌性。

他以2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、2023年蔡麥會（Tsai-McCarthy Meeting）遭受到的兩波資安攻擊為例，說明台灣在資安防護體系、聯防架構的改善下，如何應對新型態資安攻擊。

同時，他也以2023年3月馬祖連接臺灣本島的海纜中斷及2024年4月花蓮震災時，數發部以低軌衛星協助建立救災網路為例，說明台灣強化通訊韌性的具體作為。

資通安全署副署長鄭欣明也說明台灣公部門與台灣駭客協會（HITCON）等國內資安社群，歷年來如何建立溝通管道與互信機制，並借助龐大的社群力量，推動提升在學學生、企業與政府機關在職人員的資安技術防護能力。

數發部表示，將持續與國內、外資安社群加強互動，期望整合政府及民間力量，透過公私協力強化國家資安治理及安全防護能量，並藉由參與國際資安頂尖會議及相關活動，讓世界看到台灣，推動跨國合作交流，進一步提升台灣在國際上的能見度及整體競爭力。