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萬海Q2EPS4.12元、季增250%　法人估Q3增新船會更好些

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運第二季貨量創一年半新高。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(12)日董事會通過2024年度第二季財報，累計上半年合併營收為657.80億元，年增31.49%；歸屬母公司稅後淨利161.92億元，EPS為5.77元．第二季單季稅前淨利為145.30億，歸屬母公司單季稅後淨利115.69億，EPS為4.12元，創一年半新高。法人估計第三季雖然運價有下修，但因結帳遞延因素，估計季內業績表現會與第二季相當，而萬海季內將增一艘大船，獲利應該會更好些。。

萬海指出，第二季受惠於運價及貨量增長、公司船舶調度得宜對獲利有所挹注。根據IMF最新發佈的《世界經濟展望》，2024年和2025年全球貿易預計將分別增長3%和3.3%；以及WTO預測，世界商品貿易量在去年顯著下降後，2024年和2025年將分別增加2.6%和3.3%。

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而新加坡專業研究機構LINERLYITICA對航運市場運力供給預測，2024年和2025年分別為9.7%和4.8%，雖然運力有明顯增加，但從LINERLYITICA報告的各航線運力趨勢，觀察到2023~2024年度船舶運力主要投入在遠東-北歐、遠東-地中海以及遠東-拉丁美洲等航線，其他航線則呈現相對穩定趨勢。

公司於2024年前7個月已新交船舶共計9艘，分別為3艘13,000箱(20呎櫃)及6艘3,000箱，預計到年底前還有3艘新造船舶，分別為1艘13,000箱(第三季交船)及2艘3,000箱將下水運營，2025年預計有3艘13,000箱新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，2023年前7個月共處分3艘船舶，運力合計7,400箱以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

第三季是歐美返校及傳統假期備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，公司將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

關鍵字： 萬海Q2EPS季增250%Q3更好些

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