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貨櫃三雄上半年賺贏去年　長榮穩居獲利王

▲隨著船員換班，船員染疫事件也明顯增加。（圖／港務公司提供）

▲貨櫃三雄上半年賺贏去年全年。（圖／港務公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄半年報全都出爐，受惠運價走揚及載貨量增加，帶動三雄今年上半年全都賺贏去年全年，其中，萬海（2615）扭轉去年上半年虧損的局面，今年上半年每股賺5.77元；陽明（2609）上半年獲利大增6倍，每股賺6.66元；長榮（2603）則依然穩居三雄獲利王，每股賺逾2股本、達21.86元。

紅海危機、中東戰爭都進一步推升運價走揚，貨櫃三雄今年Q2表現都優於Q1，帶動上半年表現大幅成長，主要都是受惠航運市場暢旺，貨量、運價齊揚所致。

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▲2024上半年貨櫃三雄營收獲利。（圖／記者廖婕妤攝）

長榮海運Q2合併營收為1063.29億元，年增57.79％，稅後淨利為294.59億元，年增478.5％，EPS為13.70元；上半年合併營收為1949.67億元，年增45.27％，稅後淨利為468.41億元，年增362.17％，EPS為21.86元。

陽明海運Q2合併營收為525.89億元，年增50.05％，稅後淨利為138.87億元，與去年同期相比轉虧為盈，EPS為3.98元；上半年合併營收為963.91億元，年增33.87%，稅後淨利為232.67億元，年增611.28％，EPS為6.66元。

萬海航運Q2稅後淨利為115.69億，與去年同期相比轉虧為盈，EPS為4.12元，；上半年合併營收為657.80億元，年增31.49%，稅後淨利為161.92億元，與去年同期相比轉虧為盈，EPS為5.77元。

▲貨櫃三雄2023年獲利。（圖／記者廖婕妤攝）

長榮2023年稅後淨利為353.37億元，EPS為16.7元；陽明2023年稅後淨利為47.74億元，EPS為1.37元；萬海2023年稅後虧損57.96億元，EPS為-2.07元。

展望後市，由於全球景氣仍受眾多不確定因素影響，服務業價格居高不下，加上貿易緊張局勢，阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險；美國經濟在走強後呈現放緩趨勢，失業率再次上升，帶來經濟隱憂，美國總統選舉也可能為經濟情勢增添變數；歐元區經濟雖持續回升但仍顯疲弱，加上近期地緣政治緊張情勢加劇，都增加全球經濟發展不確定性。

面對航運市場經營環境的迅速變化，陽明表示，將持續強化航線競爭力，在貨櫃本業營運最關鍵船隊資源規劃，以穩定船隊資源、兼顧核心航線營運優勢與因應減排趨勢為考量；萬海指出，Q3是歐美返校及傳統假期備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

關鍵字： 長榮陽明萬海航運海運

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