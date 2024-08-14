台電累虧3826億！　政院追加「編千億撥補台電」：有望不再虧損

▲政院將編列千億撥補台電。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

台電截至去年底累虧達新台幣3800億元，為確保台電穩健經營，行政院除已通過今年度追加預算撥補千億，也在114年中央政府總預算案編列千億撥補台電，合計共2000億元。經濟部說明，明年撥補目的在降低台電累虧水位，使其免於資不抵債窘狀。

國際能源價格高漲，台電肩負穩定物價政策任務，以致虧損雪球越滾越大，截至2023年底，累虧高達3826億元。

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為此，政府多管齊下協助台電穩定營運，除了調漲電價，至今已編列共2500億增資預算，並在疫後條例撥補500億元；另113年追加預算預計撥補台電千億，台電與經濟部數度喊話，若立法院如期通過此撥補案，台電今年有望不再虧損。

不過，台電資本額為5800億元，即便今年可損益兩平，但因累虧嚴峻，後續仍可能因資不抵債而破產。公司法明定，公司資產不足抵償其所負債務時，董事會應聲請宣告破產。

因此，行政院在114年中央政府總預算案中編列千億元撥補台電，如此將使台電累計虧損降至2826億元。經濟部強調，台電在能源轉型扮演重要角色，唯有財務及經營永續，才能穩定供電，並助淨零碳排一臂之力。

整體來看，目前待立法院審查撥補金額共2000億元，若順利通過，台電近年累積獲得撥補、增資金額將達5000億元。