王座9月掛牌上櫃　橋村炸雞Q4開出首家加盟店

▲左起為王座財務長林照峰、董事長王耀輝、總經理林子恒。（圖／王座提供）



記者廖婕妤／台北報導

連鎖餐飲集團六角（2732）小金雞王座（2751）今（14）日舉辦上櫃前業績發表會，預計9月上旬掛牌上櫃。王座董事長王耀輝表示，今年Q4橋村炸雞要開出首家加盟店，台灣市場目標每年新開10家直營店，未來也將插旗美國西雅圖市場，海內外版圖雙向發展。

王座去年6月登錄興櫃，目前擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等6大餐食品牌，運營台灣54家直營門市；海外再授權「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」2大品牌至美國與香港發展，合計已開出10家門市。

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王座表示，去年取得橋村炸雞台灣代理權，並貢獻去年約3000-4000萬元營收，全台已開出4家直營店，目標今年Q4在台灣開出首家加盟店，啟動王座品牌台灣市場加盟業務，挹注加盟事業相關收入。

海外再授權業務，王座指出，「段純貞」與「京都勝牛」2大品牌到美國與香港加盟，合計今年目標店家數為11家門市，分別是段純貞香港5家、美國加州3家，合計8家；京都勝牛香港2家，預計Q4再開1家。未來將佈局插旗美國西雅圖市場，且每年增加2-3國家或地區的授權，維持每年20％的店家數成長率。

展望未來，王座指出，將持續壯大台灣餐飲市占率，致力於達成台灣每年新開直營店家數約8-10家，並以橋村炸雞品牌開啟台灣餐飲市場加盟業務，且持續擴展段純貞與京都勝牛2大品牌海外再授權業務。