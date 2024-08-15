中路重劃區屋主惜售　在地房仲曝：全在等這件事

▲桃園中路重劃區大部分屋主都相當惜售 。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園中路重劃區自住率高，房價行情站5字頭。在地房仲表示，區內風禾公園第一排是房價最高的，目前有1指標建商新案興建中，尚未開賣，在地屋主全都在關注推案價，預期上看7字頭，而這也使得大家高度惜售。

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永慶不動產中路京懋一號加盟店長蔡君宏表示，桃園中路重劃區佔地104公頃，不大不小，全區素地僅剩下約3成，而有5成都已是成屋，全區規劃純住宅區，住戶相對單純，且開車1~5分鐘就可接上國道交流道，前往生活機能成熟的藝文特區也只需5分鐘，非常方便。

蔡君宏觀察，中路重劃區的建案質感普遍佳，就以同一個建商的作品來比較，蓋在中路，建材就是用得比較好，重劃區發展初期每坪僅23~26萬元，現在成屋已來到46~56萬元，預售案則為48~60萬元。





▲萬坪風禾公園第一排是中路最好的地點。（圖／永慶不動產提供）

蔡君宏表示，中路重劃區那有一座萬坪風禾公園，第一排是中路最好的地點，目前有一大型指標建商的個案正在興建，尚未開賣，「所有住戶都非常關注推案價格，預期心理甚至看到7字頭，也正因如此，屋主們大多惜售，就算是打算出售的屋主，也想等這建案開盤後、價格拉上去之後，再拿出來賣。」

另外，蔡君宏指出，中路重劃區自住比例高，投資客相對少，再加上期待指標大案開案的惜售心理，反映出當前二手市場沒什麼物件在賣，在供不應求的市場環境下，價格也容易走升，未來區域均價有望來挑戰6字頭。

▲中路重劃區自住比例高，投資客相對少。（圖／永慶不動產提供）

至於買盤結構，蔡君宏說，桃園外來客比例最高的還是青埔，因為高鐵的原因，磁吸新竹、雙北客搬入，而中路重劃區因為鄰近交流道，房價比雙北親民許多，仍有4成比例是外來客。

而在地客方面，蔡君宏表示，藝文特區開發至今已一段時間了，區內許多大樓屋齡都達20年，10年內的物件少之有少，價格也不漂亮，因此緊鄰的中路重劃區就成為換屋、以及二代購屋的首選地區。

▲蔡君宏認為，中路重劃區未來均價有望挑戰6字頭。（圖／永慶不動產提供）

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