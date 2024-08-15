張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮兄弟遺產之爭纏訟8年，遺囑無效訴訟最高法院昨駁回上訴確定，二房獨子、星宇航空（2646）董事長張國煒可獨獲140億元遺產，星宇航空今（15）日股價開高走高，盤中一度漲逾7％至30元，截至11時50分，漲幅仍有4％，為航空股中漲勢最強勁。

長榮集團總裁張榮發2016年過世，其在2014年立下密封遺囑，傳指定由張國煒一人單獨繼承百億遺產，遺囑內容引發大房不滿，大房3子張國政認為不具遺囑能力，提出確認遺囑無效訴訟，一審認定判張國煒勝訴；張國政上訴，台灣高等法院駁回，案經上訴，最高法院14日駁回確定，張國煒將可獨獲逾140億元遺產。

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星宇航空發言人聶國維指出，這是董事長張國煒他個人的事情，他從來不會討論這部分的問題，目前他也沒有任何的回應，因此沒有辦法回覆此事；長榮集團則表示，事涉大股東私人事務，公司不便回應。

另根據《聯合報》報導，接近張國煒的人士說，張國煒感謝法院還他公道，後續要看張國政是否依照總裁遺囑，若拒絕執行不排除再提告，維護自身權益。

星宇航空Q2合併營收為83.37億元，年增51％，稅後淨利為2.7億元，年增94.3％，EPS為0.11元；上半年合併營收為163.33億元，年增65.3％，稅後淨利為9億元，年增172％，EPS為0.39元。7月營收為34.67億元，年增52.98％，創單月新高；累計今年前7月營收為197.99億元，年增63％。

機隊方面，星宇預計本月引進第6架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架機。因應航機運能成長，同時持續深耕北美市場，規劃8／16開航台北-西雅圖航線，將進一步完善北美及亞洲中轉網絡。