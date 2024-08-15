提前進貨讓洛杉磯港7月櫃量年增37%　估Q4淡季將會因而更淡

▲洛杉磯港今年7月貨櫃裝卸量年增37%，創116年歷史上最好的7月。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／台北報導

美國洛杉磯港公布今年7份處理了創紀錄的939,600個標準箱，比去年同期增長了37%，是 該港116年歷史上最好的7月，也是兩年多來最繁忙的一個月，港方指出今年年終假期商品提早到港是主要原因。陽明海運前董事長謝志堅指出，美東10月罷工可能，致使託運人提早出貨，估計第四季淡季也將會因而變得更淡。

謝志堅分析，美國東岸碼頭工人10月罷工可能，讓託運人儘量趕在8月中旬前出貨，另美國8月1日針對中國部分商品加徵關稅，以及紅海危機造成的船隻繞航好望角，都是造成託運人提早出貨的原因。目前的提早出貨，讓第三季旺季可能在9月間就有強弩之末現象，但估計運價仍會保有獲利水平。

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洛杉磯港執行董事Gene Seroka說：「我們看到，大批年終假日商品比往常更早到達我們的碼頭，以避免今年晚些時候出現延誤的風險。這些商品，比如玩具、電子產品和服裝與更典型的返校、秋季時裝和萬聖節商品同時出現， 旺季提前說明提高了洛杉磯的貨流量。」

洛杉磯港7月份的進口裝卸量為501,281箱，年增38%，而出口裝卸量為114,889箱，年增4%。 美國港口處理了323,431個空貨櫃，與2023年相比增長了54%。該港在2024年前7個月已經移動了5,671,091個標準箱，比2023年增長了18%。

外籍船公司台灣公司高階指出，目前運往美東的貨載，還可以在10月之前運抵美東，避開可能的罷工，9月之後估計都要從美西進才安全。

赫伯羅德執行長羅爾夫·哈本·詹森昨(14)日公司發布財報的電話會議上警告，在一個月前他並不那麼擔心美國東部和墨西哥灣沿岸港口罷工的可能，但現在不幸的是罷工可能性升高了。

他說：「如果客戶今天開始擔心發貨中斷，那麼就為時已晚了；他們已經無能為力了。」

在哈本詹森 (Habben Jansen) 發出警告之前，其未來的聯盟夥伴馬士基表示，預計碼頭工人將在當前合約到期後繼續工作。但碼頭工會的領導層公開表明不會延期，並且與其成員準備在當前合約到期後罷工。赫伯羅特和馬士基都是美國海事聯盟(USMX)的成員，該聯盟代表雇主與國際碼頭工人協會(ILA)進行合約談判。