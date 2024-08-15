ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

提前進貨讓洛杉磯港7月櫃量年增37%　估Q4淡季將會因而更淡

▲洛杉磯港今年7月貨櫃裝卸量年增37%，創116年歷史上最好的7月。（圖／翻攝自中國港口網）

▲洛杉磯港今年7月貨櫃裝卸量年增37%，創116年歷史上最好的7月。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／台北報導

美國洛杉磯港公布今年7份處理了創紀錄的939,600個標準箱，比去年同期增長了37%，是 該港116年歷史上最好的7月，也是兩年多來最繁忙的一個月，港方指出今年年終假期商品提早到港是主要原因。陽明海運前董事長謝志堅指出，美東10月罷工可能，致使託運人提早出貨，估計第四季淡季也將會因而變得更淡。

謝志堅分析，美國東岸碼頭工人10月罷工可能，讓託運人儘量趕在8月中旬前出貨，另美國8月1日針對中國部分商品加徵關稅，以及紅海危機造成的船隻繞航好望角，都是造成託運人提早出貨的原因。目前的提早出貨，讓第三季旺季可能在9月間就有強弩之末現象，但估計運價仍會保有獲利水平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洛杉磯港執行董事Gene Seroka說：「我們看到，大批年終假日商品比往常更早到達我們的碼頭，以避免今年晚些時候出現延誤的風險。這些商品，比如玩具、電子產品和服裝與更典型的返校、秋季時裝和萬聖節商品同時出現， 旺季提前說明提高了洛杉磯的貨流量。」

洛杉磯港7月份的進口裝卸量為501,281箱，年增38%，而出口裝卸量為114,889箱，年增4%。 美國港口處理了323,431個空貨櫃，與2023年相比增長了54%。該港在2024年前7個月已經移動了5,671,091個標準箱，比2023年增長了18%。

外籍船公司台灣公司高階指出，目前運往美東的貨載，還可以在10月之前運抵美東，避開可能的罷工，9月之後估計都要從美西進才安全。

赫伯羅德執行長羅爾夫·哈本·詹森昨(14)日公司發布財報的電話會議上警告，在一個月前他並不那麼擔心美國東部和墨西哥灣沿岸港口罷工的可能，但現在不幸的是罷工可能性升高了。

他說：「如果客戶今天開始擔心發貨中斷，那麼就為時已晚了；他們已經無能為力了。」

在哈本詹森 (Habben Jansen) 發出警告之前，其未來的聯盟夥伴馬士基表示，預計碼頭工人將在當前合約到期後繼續工作。但碼頭工會的領導層公開表明不會延期，並且與其成員準備在當前合約到期後罷工。赫伯羅特和馬士基都是美國海事聯盟(USMX)的成員，該聯盟代表雇主與國際碼頭工人協會(ILA)進行合約談判。

關鍵字： 提前進貨洛杉磯港淡季更淡

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

投信連31買告終！今賣超台股22億　2檔官股金控砍最多

投信連31買告終！今賣超台股22億　2檔官股金控砍最多

風向變了！連續挺台股31天的投信今（15日）終止敲進，反手砍台股22億元，賣超明細中又以兆豐金（2886）、第一金（2891）兩家泛官股金控被砍最兇，引發市場議論。

2024-08-15 15:50
黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

2024-08-15 11:31
00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

擁有138萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）等12檔台股ETF即將在明（16日）除息，《ETtoday新聞雲》盤點各投信公司公告發現，其中有6檔配息創新高，法人指出，各檔ETF為了維持規模與人氣，「配息內捲」節節高升現象不斷出現，投資人歡喜迎接股息入帳的同時也要注意後續填息表現。

2024-08-15 10:59
華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

根據外媒華爾街日報報導，中國華為即將推出一款用於AI的新晶片，用以克服美國制裁，並在中國市場挑戰輝達（NVIDIA），這款晶片名為Ascend 910C，最快可能會在10月開始出貨。

2024-08-15 10:41
美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

美國7月消費者物價指數（CPI）降至2.9%，符合市場對9月降息的預期，全球資金轉向債券商品卡位。台股今（15日）量縮，開盤1小時，交易量前十名標的中有5檔債券型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)都在其列，資金明顯轉向。

2024-08-15 10:22
股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特旗下波克夏公司發布13F報告，續減3.9億股蘋果，持股比重降至3成，但蘋果仍是波克夏最大持股標的；另外，股神巴菲特抄底敲進美妝股猶他彩妝（Ulta Beauty）和海科航空（Heico）。

2024-08-15 09:35
張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

長榮兄弟遺產之爭纏訟8年，遺囑無效訴訟最高法院昨駁回上訴確定，二房獨子、星宇航空（2646）董事長張國煒可獨獲140億元遺產，星宇航空今（15）日股價開高走高，盤中一度漲逾7％至30元，截至11時50分，漲幅仍有4％，為航空股中漲勢最強勁。

2024-08-15 11:55
股后大立光每股配40元　跌逾3%冏陷貼息

股后大立光每股配40元　跌逾3%冏陷貼息

鏡頭大廠大立光（3008）今（15日）除息40元，參考價2800元，不過今日股價開低走低，早盤持續貼息，盤中最低來到2705元，下跌95元，跌幅3.4%。

2024-08-15 11:24
權值股熄火！「黃仁勳AI妖股」原走跌2%　突反轉飆衝亮漲停

權值股熄火！「黃仁勳AI妖股」原走跌2%　突反轉飆衝亮漲停

美國通膨數據降溫，美股收高，但台股15日卻開低震盪，指數一度拉升至22,089.04點，隨後走低下探至21,898.51點。3大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）休息，電子及半導體股也熄火，整體暫呈量縮震盪，觀望氣氛也濃厚。

2024-08-15 11:11
美股債回穩　達人：Fed下月降2碼機率低

美股債回穩　達人：Fed下月降2碼機率低

今天一樣從剛收盤的美股說起，主要雖然沒有昨天大漲的情況，但大致持平，而道瓊指數漲242點（+0.61%）持續往前高邁進，標普+0.38% 、納斯達克指數+0.03% 、費城半導體指數雖然小跌0.18%，但無礙於昨天4.18%的大漲，仍屬持平狀態。

2024-08-15 09:45

讀者迴響

熱門新聞

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

「國民ETF」00878第3季配息出爐！　續創新高

獨獲140億遺產！　張國煒立場曝光

快訊／大雨炸裂！新北市4區淹水警戒　板橋、新莊雙列一級

他後悔念醫學系「工時30小時」　休假還要做報告

「黃仁勳AI妖股」突反轉飆衝亮漲停

護國神山「台積電」神隊友！　名單曝光

24萬股民小心！彰銀明除權息　今並列22檔注意股

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366