美西線漲價案連半周行情都沒有　美東線實漲350到500美元

▲圖為美西長灘島貨櫃碼頭。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

業界龍頭地中海航運(MSC)帶頭調漲的美國線運價今（15）日實施，原訂美西與美東航線每大箱運價（40呎櫃）都調漲1千美元，昨日多家船公司宣布跟進，但今日下午過後，有一家大型攬貨公司收到美西線不漲，美東線漲350美元的訊息，到了傍晚，另一家大型攬貨公司也收到美西線不漲，美東線漲350到500美元的訊息，連業界預測的半周行情都沒有。

其實昨日就有一家大型攬貨公司認為這次船公司是逆勢漲價，市場並沒那麼好，估計是半周行情，先漲後跌，另一家甚至估可能是一日行情，但請媒體先別寫，觀察看看再說。

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攬貨業原本就估美西線很難漲得成，因為市場上有新開出的航線，也有加班船，航班裝載率八、九成，沒有漲價的條件，美東線裝本周末與下周上半周的船，還能趕在美東10月1日可能的罷工日前運抵目的地，較具漲價條件。

攬貨業指出，每個客戶議價的條件不一樣，實際上以目前狀況，對貨量多與往來關係好的大客戶，美西線還是有船公司願意降價給艙的，估計明天市場還有變化。美國線彎靠台灣的船隻，多數都是安排周六到周一來台裝貨，貨載自周四開始結關。

目前美西線每大箱運價約6000-6200美元，是成本價的三倍以上，即使運價下修，都還是超高獲利的運價。