驗船中心技術研討會　聚焦PSC重點檢查活動與IMO法規發展

▲驗船中心黃建樺總驗船師(左二)及研討會講師合影，左起吳昌政研究處副處長、黃建樺、賴文修資深驗船師、葉德生研究處法規組組長。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)今(19)日在集思北科大會議中心舉辦技術研討會，本次研討會由總驗船師黃建樺博士主持，探討「2024重點檢查活動 MLC 2006」、「IMO法規最新動態與未來趨勢」及「生物污垢準則簡介」三大主題。

CR定期彙整國際航運熱門議題與法規重點，藉由資訊分享與交流，協助我國航商積極應對並佈局未來趨勢，研討會當天超過百餘位航運界高階主管與專業人士共襄盛舉，現場互動熱絡。

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研討會首先CR針對本年度重點檢查活動(CIC)進行說明，東京備忘錄(Tokyo MoU)和巴黎備忘錄(Paris MoU)訂於每年9月1日至11月30日期間聯合實施重點檢查活動(CIC)。今年檢查活動著重於海事勞工公約(Maritime Labour Convention 2006, MLC 2006)對船員薪資以及船員僱傭契約的要求，旨在提醒船舶營運公司遵循MLC 2006規定執行，確保船員薪資權益。

▲CR技術研討會現場照片。（圖／CR提供）

會中CR針對重點檢查問卷題目逐一說明，並提供航商應對策略與注意事項，協助航商更加瞭解檢驗重點，降低船舶遭開立缺失或留置風險。

此外，因應IMO(國際海事組織)多項中長期減排戰略目標，以及今年三月底MEPC 81會議所達成的各項共識，CR特別彙整IMO法規最新動態與未來趨勢內容，不僅說明防止船舶污染國際公約(MARPOL)修正案內容，亦針對MEPC 81會議中採納的全生命週期溫室氣體強度準則(LCA準則)以及相關的永續性標準與第三方驗證機制進行介紹。值得一提的是，CR從今年度開始不論是MEPC或MSC會議，皆於會議舉行期間即以中文持續綜整重點，並於會議閉幕翌日立刻在CR官網、LINE以及FB上發布「CR快報」予我國航商分享，協助航商掌握第一手消息，維護我國航運競爭力。

研討會最後，有鑑於近年環境與生物保護意識抬頭，CR也針對IMO「生物污垢準則」進行簡報說明，該準則旨在提供標準化的船體表面生物污垢管理方法，以防止入侵水生物種的轉移，保護海洋生物的多樣性，保持船體清潔亦可提高燃油效率，從而減少船舶的溫室氣體排放。

CR透過本次研討會分享相關訊息，協助航商全面掌握國際上的法規趨勢與產業熱門議題，並加強與業界交流互動，CR將會持續提供優質及高滿意度的技術服務與支援，為我國航運產業貢獻心力，本次研討會資料可至CR官網(https://www.crclass.org)下載。