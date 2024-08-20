「新青安」引爆史上最嚴限貸令！傳民眾貸款得排隊　金管會回應了

▲房市交易暢旺，全年有機會挑戰2011年後新高36萬棟，但銀行房貸卻是罕見的緊縮。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

「新青安」購屋與近期買房火熱，申請房貸量大、撥款額度大增，傳各大銀行不動產放貸趨近滿水位，紛紛祭出「限貸令」或調高利率，導致民眾不但借錢須「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。對此，金管會表示，將向業者進行了解。

新青安上路1周年，不少符合貸款資格的人都在這一波買房，據數據顯示，平均房貸金額14年來已從542萬元來到977萬元，全年有機會挑戰2011年後新高36萬棟。然而，短時間內出現大量貸款與房價大漲下，導致市場資金吃緊，不少銀行因應不動產貸款逼近上限，紛紛祭出「史上最嚴限貸令」。

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據公股行庫主管表示，目前受理新青安申請案件「還是可以申請，只是會跟客戶說要等候」，等待時間有的公股行庫最久要等到11月。而不少等不及的民眾則轉向民營銀行或農漁會申貸，有民眾被要求在該銀行存款達百萬或申貸利率喊到3%才有機會核貸。

銀行局主任秘書侯立洋指出，銀行辦理授信除依照相關法令和風險管理政策，還需評估借款人的信用狀況、資金用途、還款來源、債權人確保和未來展望，即所謂授信5P原則來決定是否核貸。在符合法規下，金管會尊重各銀行的自主經營和授信政策。

至於傳出銀行祭出限貸令或調高房貸利率的情況，金管會表示將了解是否有相關情事及原因。依據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱「銀行不動產放款天條」，銀行通常會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。