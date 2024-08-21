AMD收購ZT「挖輝達牆腳」！美系外資：廣達、鴻海及緯穎將受惠

▲超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰參加台北國際電腦展（COMPUTEX），與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令會面暢聊AI伺服器。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

晶片大廠超微（AMD）以49億美元（約新台幣1,600億元）收購AI資料中心設備設計廠ZT Systems公司，引起市場關注。美系外資最新調查指出，輝達GB200伺服器業務將如常進行，考量未來股權轉移的可能性，在所有台廠裡，廣達（2382）、鴻海（2317）和緯穎（6669）皆有望受惠。

AMD收購ZT Systems公司被視為「挖牆腳」來挑戰輝達（NVIDIA）在AI市場上的主導地位，引起供應鏈矚目。根據美系外資報告，ZT Systems具有全球最大規模運算的AI基礎架構，是英業達（2356）緊密的合作夥伴；英業達透過ZT Systems進行機櫃與組裝業務，並持有最多10%股份。

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內容指出，AMD預計保留1,000名系統與資料中心服務專業的工程師，並同時尋找策略夥伴收購ZT Systems的製造業務。儘管ZT Systems製造業務年營收上看100億美元規模，但AMD已保留工程人才，且據了解，硬體製造業務毛利率較低，可能影響獲利表現，因此對AMD長期而言並沒有太多吸引力，於是計畫將ZT Systems製造部門拆開來出售。

美系外資認為，當AMD出售ZT Systems製造部門後，所處的供應鏈角色將不會和電子代工大廠「競爭」，反而可以得到緊密合作的夥伴關係；但同時也發現，目前最有可能出價收購ZT Systems製造業務的企業，就是英業達，而且「售出價格」將成為這場交易的關鍵。

此外，由於主要的工程人才仍保留在AMD內部，因此ZT Systems製造部門僅存的亮點，可能就是「即時機架式生產能力」和「美國製造據點」，這對於想要快速進入超大規模雲端市場的新進企業來說，例如和碩（4938）、仁寶（2324）、華碩（2357）等大廠，更具有吸引力。

整體而言，美系外資認為，目前仍有不確定因素，值得注意的是，ZT Systems主要與微軟（Microsoft）和Meta合作，這意味著，在AI伺服器的製造層級上，任何潛在市占機會、相關股權，還是有可能轉移至其他電子代工大廠，將有利於鴻海、廣達和緯穎布局。

另一家美系外資則指出，這件交易案突顯出電子代工廠在AI基礎設施領域扮演著相當重要的角色，而不是製造而已；儘管ZT Systems製造部門還欠缺設計及服務人才，甚至相關產品都要重新獲得認證，但這樣的機會，將有利於台灣AI伺服器大廠進一步發展。

這家美系外資也直接點名廣達及鴻海將受惠於這場交易案，主要是因為廣達目前擁有微軟AI伺服器市場，而鴻海則對焦於輝達HGX伺服器市場。至於對其他廠的看法，緯穎呈現小型利多，緯創（3231）則持中性看法，但可能不利於英業達，主要是因為ZT Systems的不確定性及相關訂單都增添了不少變數。

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