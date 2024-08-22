園區客不獨愛重劃區　在地房仲：竹市8大學區吸孟母們搶進　

▲園區客買房不只買重劃區，新竹市在8大明星學區加持下，也吸引園區孟母們關注。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／新竹報導

園區客買房不只買重劃區，新竹市在8大明星學區加持下，也吸引園區孟母們關注。在地房仲表示，園區是大新竹的心臟，而新竹市可稱是「大新竹的頭腦」，估未來新案價碼將來到6~7字頭，而這也已成為新竹人可接受的行情了。

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有巢氏房屋新竹南大加盟店東黃冠達表示，台灣科技業蓬勃發展，讓新竹房市熱度不減，價格也水漲船高，而除了新竹縣竹北地區，新竹市也是園區客的購屋熱區，除了關埔重劃區外，新竹後火車站舊市區也是不少人的首選。

黃冠達指出，實價登錄已可見到竹北新案站上8字頭，9字頭行情可能也即將出現，而關埔重劃區一期開發飽和，整體均價也來到6~7字頭，甚至有些個案也開到8字頭，在這樣的市場價格下，距離園區車程10分鐘的新竹市後火車站也成為園區客相當關注的區域。

▲新竹市坐擁八大學區。（圖／有巢氏房屋提供）

黃冠達表示，新竹火車後站屬傳統商圈，生活機能完善，吃喝採買非常便利，還有麗池公園、體育場等設施，以及全新竹最好的學區資源，也就是大家常說的「八大學區」，包括東園國小、竹蓮國小、建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商、交通大學、清華大學。

黃冠達說，園區是大新竹地區的心臟，而新竹市後站一帶可稱為「大新竹的頭腦」，買盤有6成都是園區客，且大多都是注重小朋友教育的孟母家長，畢竟竹北指名度高的學校並沒有那麼多。

▲新竹市後站土地供給稀少，大多是中古大樓產品。（圖／有巢氏房屋提供）

房價方面，黃冠達表示，新竹市後站土地供給稀少，大多是中古大樓產品，以最常見的20~30年大樓為例，套房單價落在3字頭，2房+車位則為每坪35萬元左右，屋齡新穎物件則約5~6字頭。

黃冠達認為，在市場供不應求，大新竹房價共伴效應下，新竹市後站房價將持續走高，未來新案價估達6~7字頭，而這個價格也已成為新竹人可以接受的價碼，畢竟像是蛋白區南寮都已接近5字頭了。

▲黃冠達認為，新竹市後站房價將持續走高，未來新案價估達6~7字頭。（圖／有巢氏房屋提供）

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