仁寶聯手新光醫院「AI醫療落地」！董座陳瑞聰：營收1%就很驚人

▲代工廠仁寶董事長陳瑞聰（左）與新光醫院院長侯勝茂簽署合作備忘錄，展開醫療AI戰略合作。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠仁寶（2324）積極布局智慧醫療，21日與新光醫院簽署合作備忘錄，啟動醫療AI戰略合作，加速AI應用在醫療產業的落地服務。仁寶董事長陳瑞聰表示，台灣醫療市場有限，因此仁寶醫療事業正積極朝向海外發展，包括拓展北美、歐洲、東南亞等市場。

仁寶與新光醫院首個合作項目，將從AI醫療影像定量肺纖維化開始，針對間質性肺疾病晚期導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像訓練AI進行定量分析，目標也將改善傳統人工半定量分析的效率，提升精準度並降低標註時間。

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陳瑞聰說，仁寶的醫療事業營收占比小，以仁寶在資訊科技產業一年近新台幣8,000億元至9,000億元的營收規模來看，醫療事業營收如果「占1%」就會很驚人，因此目前難以估算未來將會發展如何。

他表示，如果以仁寶承接新北市政府的瑞芳醫院為例，未來瑞芳醫院長照設施大樓完工，初期估一年營收約1,000多萬元左右，由此推測醫療產業在本土市場及全台需求量，整體營業額難以成長。

即使如此，陳瑞聰仍認為，醫療市場商業模式仍有成長的空間，商機就在台灣企業的技術平台。現階段來說，仁寶積極往海外拓展醫療事業，例如仁寶子公司奔騰智慧生醫的「手持式超音波」，正拓展北美、歐洲及東南亞等市場；仁寶旗下勤立生技的血糖試片也在海外布局。

陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局智慧醫療，除了精準醫療之外，也針對國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測，都已商用且推廣到市場，未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與AI電腦，並提供醫院AI算力，未來發展可期。

此次與新光醫院合作，仁寶將提供AI PC設備，新光醫院放射科醫師團隊則提供AI模型與場域驗證，以及醫療影像系統商之器（8409）提供AI影像調閱引擎，並透過仁寶旗下醫療通路品牌神寶醫資落地，推廣AI醫療影像應用服務。