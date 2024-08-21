智慧工廠商談會　貿易署與貿協牽線促成國際商機

▲「2024智慧新應用合作商談會-智慧工廠」現場洽談熱絡。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著全球智慧化與自動化的浪潮席捲各大產業，為協助台灣企業爭取商機，經濟部國際貿易署與外貿協會於今（21）日舉辦「2024智慧新應用合作商談會-智慧工廠」，邀請來自11國15名自動化設備、智慧化工具機、智慧倉儲及物流、電子設備相關領域的買主對台採購，總計與39家台灣企業進行89場次洽談。

貿協指出，智慧工廠正成為未來工業發展的關鍵，國際企業紛紛投入資源，致力於提升生產效率與市場競爭力。

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南韓N商為韓國500多家大型企業及政府機構提供儲存系統和備份解決方案，此次來台希望能找到智慧製造所需的相關設備，對台灣S商生產的散熱風扇，台灣A商的POS機及工業電腦，皆有極大興趣，已請我商報價且表達高度合作意願，我商亦表示對後續合作充滿期待。

印度I商主要經營金屬加工和自動化機械等各類機械設備，過去曾與台灣廠商合作，並對台製品質深具信心，讚譽為世界級水準。本次與台灣E商洽談並對步進馬達極有興趣，已相約擇日參訪續談。另外，也請台灣K商依其需求打樣客製化連結器，未來合作可能性高。

連續第二年參加智慧工廠洽談會的原見精機表示，該公司的機器人安全皮膚可提升工廠安全性與協作效率，本次特別看好與馬來西亞S系統整合商的合作。

此次參與智慧工廠商談會的我商多表示肯定，並期待外貿協會能持續舉辦。下一場外貿協會重大活動「2024北部韌性供應鏈夥伴大會」、「全球機械採購大會」、「巴西東協石化洽談會」將於9月24日在南港展覽館聯合舉行，採購品項包含無人機、ICT資通訊設備、醫材、消費品、五金手工具、扣件、車用電子、機械、塑膠、橡膠及化學之原料等各類產品，協助不同產業業者爭取海外商機，詳情可至網站（https://isourcing.taiwantrade.com/home）查詢。

而近年國際市場商機蓬勃發展，外貿協會積極協助台灣業者媒合外銷訂單，想成為行銷台灣產業的推手，千萬不要錯過今年外貿協會的人才召募，貿協將提供您一個飛向世界發展長才的機會，這更是轉換跑道、突破自我的最佳時機。