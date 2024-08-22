行銷自由貿易港區　基隆港務分公司參加物流暨物聯網展

▲台北國際物流暨物聯網展參觀民眾在港務公司攤位聽取解說。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司為擴大自由貿易港區招商對象與範圍，參加今年8月21日至24日於台北南港展覽館2館4樓舉辦的「第29屆台北國際物流暨物聯網展」。

本次參展期間，基隆港務分公司聯合基隆港群(基隆港、台北港、蘇澳港)及邀請其他友港海港自由貿易港區共同招商，並與北部地區自由貿易港區事業合作行銷，期能讓各界了解各港自由貿易港區之現況與營運模式，增加合作機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自由貿易港區操作方式十分多元，除可自行進駐操作，或是透過現有自由港區事業代客操作外，亦可採前店後廠委外加工方式共同合作，進行上下游供應鏈的整合。

基隆港群具備完整的海運航線，且鄰近北部各大工業區，舉凡汽車物流、海空聯運、多國貨物集併櫃業務、智慧物流及其他加值型產業，皆可利用自由貿易港區加值優勢，多元分工進軍全球，委外加工模式更能進一步連結港區內外，發揮臺灣產業技術優勢，創造新商機。

「台北國際物流暨物聯網展」由台灣全球商貿運籌發展協會、台灣冷鏈協會、台灣物聯網協會共同主辦，為歷史最悠久的物流展會之一，也是廣受業界好評及注目的年度盛會，去年有超過90多家的廠商，總計363個攤位共襄盛舉，吸引13萬多人次到場參觀。

今年基隆港務分公司展攤號碼R013，有興趣參觀及瞭解自由貿易港區之業者，可於以下網址預先登錄，取得入場憑證QRCode。歡迎各界先進蒞臨洽談瞭解自由貿易港區，基隆港務分公司現場將安排專人服務，並輔導確認可行之商業模式。