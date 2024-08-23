貿協家庭日首登場　黃志芳扮瑪利歐與員工親子歡聚翻新後辦公室

▲黃志芳扮成瑪利歐與員工親子同歡，還有特技表演、闖關遊戲等。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

平時嚴肅的辦公大樓傳出孩子的歡笑，外貿協會的職員們手牽著小小的客人踏出電梯，近600位員工帶著700位家屬一同於23日來到貿協位於國貿大樓的辦公室，享受首度舉辦的家庭日，黃志芳扮成瑪利歐送小朋友發亮小青蛙與造型氣球，與員工親子千人歡聚翻新後辦公室，將貿協家庭日的氣氛炒熱到最高點。



國貿大樓鄰近台北101，內部設有十多個外國駐臺機構和多個大型法律、會計事務所，23日卻出現跳跳馬現蹤辦公室走道奔馳、會議室及辦公座位也變成闖關活動關卡和拍照牆，5到7樓的貿協辦公室處處充滿驚喜。



家庭日由馬戲團表演揭開序幕，表演者的精湛演出讓台下的孩子看得目不轉睛；「環遊世界趣」的遊戲互動環節，也讓眷屬們彷彿跟著遊歷世界。除了節目，應用辦公室空間舉辦的活動也讓大家直呼意想不到。

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▲員工眷屬爭相與扮成瑪利歐的黃志芳合照。（圖／記者張佩芬攝）

6樓原本長長的走道變成瘋狂跳跳馬的賽道，供大小朋友來場充滿童趣的極限狂飆；設置有按摩椅、供員工休憩的空間變成孩子們聽故事的夢幻城堡；用作動腦會議的大會議室出現球池和滿地的小玩具，變成小小孩的遊戲室；曾接待多國外賓、舉辦國際性簽約儀式的七樓「天空廣場」，搖身變成經貿小教室和上演魔術表演的舞台。



黃志芳表示，自從貿協在年初的陽明山開工健行，邀請同仁攜帶眷屬後受到廣大迴響，對家庭日的想像也開始萌芽。貿協首度舉辦家庭日，開放5樓到7樓所有的辦公空間，在往返海內外忙碌拓展經貿之餘，也讓員工和家屬於家庭日在國貿大樓留下共同的記憶。



參加家庭日的戴小朋友害羞地說，今天來到爸爸的辦公室，看到發亮的大地球，知道爸爸上班是在幫助人把東西賣到國外去，覺得十分厲害；陳姓員工目前大三的女兒也說，看到媽媽的同事都好親切，在全世界還有60幾個辦公室，希望以後也可以來貿協上班、環遊世界。

員工家屬林伯伯開心表示，第一次被邀請到兒子的公司看看。以前總覺得外貿協會是很嚴肅的地方，沒想到實際到公司看到卻是充滿活力與專業；另一位員工的媽媽則是對貿協的設施感到驚訝，有讓人放鬆的按摩椅休息區、有專業健身教練的健身房、還有專業咖啡吧檯，覺得在貿協上班堪稱另類的享受。

首度舉辦的「貿協家庭日」也呼應貿協連三年在南港展覽館舉辦「善愛嘉年華」，期望展現從家庭到企業到社會，共同追求身心靈的健康生活的理念。外貿協會致力於創造友善和諧的工作環境、鼓勵每位員工在工作中盡情發揮所長，亦提供豐富管道讓員工體驗多元化之生活，同時實現個人成長與職涯發展。今年10月貿協將公開招考新進人員，想要轉換跑道、突破自我的有志人才，歡迎填寫線上表單(https://shorturl.at/LS6VL)領取報名簡章。