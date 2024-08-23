大雨狂炸！雙北8縣市淹水警戒　內湖、汐止列為一級

▲午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
午後對流旺盛，中央氣象署針對雙北等7縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，新北汐止、台北內湖都被列為一級，另還有6區被列為二級警戒。
根據水利署資訊，新北市汐止區、台北市內湖區時雨量達60毫米，因此被列為淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
另新北市永和區、新竹縣橫山鄉、台北市中正區、大安區、松山區、萬華區等都被列為二級警戒，提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
▲午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
午後對流旺盛，中央氣象署針對雙北等7縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，新北汐止、台北內湖都被列為一級，另還有6區被列為二級警戒。
根據水利署資訊，新北市汐止區、台北市內湖區時雨量達60毫米，因此被列為淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
另新北市永和區、新竹縣橫山鄉、台北市中正區、大安區、松山區、萬華區等都被列為二級警戒，提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
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新新併轟動金融圈，由於台新金（2887）、新光金（2888）兩公司董事會昨（22日）通過換股比例為1股新光金換「0.6022股」台新金，市場熱議換股比例如何生成，今（23日）新光金公告委任財顧推算換股評價落在「0.54～0.73」之間，同時揭露換股比例計算過程。
2024-08-23 12:30
海運市場供給過多，造成市場價格混亂，業者直言，SCFI上周稍微回漲其實是誤會一場，最新公布的SCFI指數再度下滑，本周下跌183.73點或5.6％至3097.63點，其中以美西跌逾9％最多，美東跌幅也有8％；業者透露，目前市場價格非常混亂，接下來幾周恐會持續下跌，美東碼頭工人罷工仍是觀察變數。
2024-08-23 15:34
鴻海（2317）23日舉行中元普渡。對於市場傳出印度廠製造良率低於中國廠，是否將重返河南鄭州，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，事實上印度製造的iPhone和中國製造的沒有什麼差別，外面說法都不是真的，「如果良率僅50%，富士康早就撤了，就算富士康不撤，客戶也會叫我們撤。」
2024-08-23 15:26
日本央行總裁植田和男今（23）日出席國會聽證會，他在質詢中談到升息相關議題時表示，7月升息是因為經濟情勢及通膨都符合央行展望，若是經濟成長及通膨都符合預測，貨幣寬鬆政策立場就不會改變。
2024-08-23 10:28
台新金（2887）與新光金（2888）停牌一天宣布「新新併」將換股方式完成合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，並於8月23日恢復交易。觀察23日早盤，台新金以19.4元開高，上漲3.2%；新光金則下探11.65元，重跌6.4%，10分鐘內爆30萬張大量，居台股成交量排行第一，成為盤面上的焦點。
2024-08-23 09:16
金融購併史上將首見「合意」和「敵意」併行案件！繼台新金（2887）和新光金（2888）昨日揭曉合併換股比例，中信金（2891）預計今（23）日召開董事會，決議公開收購相關細節，傳第一階段會收購新光金股權到3成、價格每股14~15元，而依規定金管會須在送件後15個工作日內審查並決定准駁，推估時間點落在9月13日前。
2024-08-23 11:02
新光金（2888）、台新金（2887）22日宣布合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，引起眾多新光金股民討論。新光金深夜發布重訊透露，獨立董事許永明直言換股比例過低；而日前中信金（2891）在未來45天內也成新新併成功與否的關鍵。
2024-08-23 06:16
根據外媒Investing報導，美國銀行（BoAf）對管理資金逾30兆美元的全球7746檔基金進行調查發現，全球持有最廣泛的個股中，台積電是冠軍，高達94%的基金都持股台積電。
2024-08-23 11:03
股王信驊（5274）受惠打入NVIDIA GB200供應鏈，儘管今日大盤表現不佳，但信驊開低走高逆勢上漲，最高衝上5335元，創歷史新高價，終場也成功守住漲勢，以5330元作收，上漲430元，漲幅達8.78%。
2024-08-23 15:04
美國碳化矽(SiC)晶片廠Wolfspeed 21日公布2024會計年度第四季營收約2.007億美元，低於分析師預估的2.013億美元，經調整每股虧損為89美分，高於分析師預估的85美分，對此半導體知名分析師陸行之今日也發文，表示這家公司不知何時要宣布破產保護，還是便宜賣掉，本來一手好牌，現在變成一手爛牌，不知以後接手的企業要想什麼辦法來扭轉。
2024-08-23 11:37
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