大雨狂炸！雙北8縣市淹水警戒　內湖、汐止列為一級

▲午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署針對雙北等7縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，新北汐止、台北內湖都被列為一級，另還有6區被列為二級警戒。

根據水利署資訊，新北市汐止區、台北市內湖區時雨量達60毫米，因此被列為淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

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另新北市永和區、新竹縣橫山鄉、台北市中正區、大安區、松山區、萬華區等都被列為二級警戒，提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。