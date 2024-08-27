台新、中信雙龍搶珠　新光金大股東表態了

▲新光金大股東林伯翰表態支持中信金併新光金。（林伯翰提供）



圖文／鏡週刊

事實上，中信金祭出收購條件的確誘人，新光金創始三大股東家族之一林登山長孫、大台北寬頻董座林伯翰表態力挺中信金，他週日（25日）接受本刊訪問時說：「站在全體股東立場，當然要選擇對股東最有利的提案，既然有機會當金控第一名，為何要當第4名？中信金才能給股東穩定配股、配息。」

林伯翰批評，新光金董事會充滿台新金代理人，沒替全體股東權益思考，未盡善良管理人職責，「新光金本來就是第4名，是排名13的台新金寄生上流、蹭新光金⋯⋯10月9日臨時股東會將決定新光金未來，全體股東應親自出席投下反對票，或拒絕賤價出售委託書，讓股東會流會，才能保障自己的生存權和財產權，以免變成出賣自己還替別人數錢的情況。」

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不只林伯翰表態支持，持股近5％的新光金第五大股東、義联董事長林義守堂弟、裕鐵董座林高煌也選擇支持中信金，「合併對象應選體質好、出價能力高，無論就資產規模、經營績效、出價能力，對新光金來說，中信金就是國內金控唯一且最好的合併對象。」

眼見辜仲諒已兵臨城下，獲得其他大股東支持，吳東亮也意圖營造新光吳家大團結氣氛反擊，吳東亮說，吳東進和他常見面，「溝通沒問題，最初也是他（吳東進）找我提合併，合併換股對雙方股東是好事。」

但上週四（22日），在新光金董事會上，3席吳東進派董事投下反對票，另一席由吳家老四、新纖董座吳東昇掌握新光三越董事放棄投票，「老三（吳東亮）無奈說，老大（吳東進）是為提高收購價才找辜仲諒，老大其實壓根不想賣股給中信金。老大最終心裡還是希望由吳家整併，畢竟他得面對吳家的家族壓力。」吳家親友解釋。

新光金大股東意見分歧，但真正取決新光金未來的最大關鍵卻是散戶、外資的態度。攤開新光金年報，新光金持股分散，散戶持股逾5成3，外資持股逾1成8，吳東進派持股約1成，吳東亮派持股近8％，「新光吳家合計不到2成，散戶、外資持股比例高，股東追求最高利益符合市場法則，以中信金提出收購條件來看，收逾過半持股機率很高。」一名擅打經營權律師分析。



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