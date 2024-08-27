中信金出手大洗牌　吃新光金2套劇本

▲辜仲諒不僅放眼台灣，也為中信金拚國際盃布局。



圖文／鏡週刊

中信金這次提出公開收購新光金，讓新光金一時間炙手可熱，一名重量級金控高層觀察，「大型金控是未來政府要走的路，金融業大者恆大趨勢不可避免，若中信金合併新光金後，將可成為金融業躍上國際舞台的領頭羊。」

中信金合併新光金案，5月後轉由中信金內部專業團隊評估，「回鍋中信金擔任副董事長的吳一揆擅長併購，該案因此交由他主導、評估。」中信金內部指出。

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根據了解，「上週五（23日），中信金舉行臨時董事會討論收購價格，考量新光金潛在價值，決定以接近新光金淨值、超過台新金3成價格收購，展現誠意。由於顏文隆和吳東進有姻親關係，為迴避利害關係人規定未投票，其餘6席董事都投下同意票。」

「中信金本就有公開併購門票，可等金管會核准後再公告，但為符合金管會開大門、走大路要求，才自行提前公告。」中信金內部解釋。

知情人士進一步解釋，「中信金的第1套劇本是如果順利收購新光金4成以上持股，就會延長收購到過半，就直接合併新光金；第2套劇本則是台新金、新光金股東會先行通過合併案，中信金可將新光金股權轉換為台新新光金股權，推估可轉換約1成6的台新新光金股權，中信金將變成台新新光金單一最大股東，未來甚至有機會連台新金一同收購。」

由於賴政府上台後，金管會主委彭金隆提出規劃打造亞洲金融科技中心和金融資產管理中心，希望讓國內金融業躍上國際舞台，「大型金控是未來政府要走的路，金融業大者恆大趨勢不可避免，未來若中信金合併新光金後，將可望成為金融業躍上國際舞台的領頭羊，實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。」一名重量級金控高層說。

隨著辜仲諒重出江湖，一出手就是重磅來襲，讓國內金融圈大洗牌，究竟中信金能否如願合併新光金，成為金控一哥，帶領台灣金融業在國際舞台發光，也讓外界拭目以待。



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