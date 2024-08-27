缺工荒有解！勞動部開放僑外生從事旅宿業　薪資3萬元起

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

疫後各產業面臨缺工，尤其旅宿業更是首當其衝，勞動部跨部會合作擴大留用僑外生，明（28）日起符合資格的旅宿業可申請聘僱僑外生，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘為3.3萬元；勞動部期盼透過擴大開放僱用僑外生，將可紓解決旅宿業缺工狀況。

勞動部表示，配合國發會積極擴大留用僑外生政策，目前僑外生每年畢業約1.3萬人，僑外生及雇主多有反映，擔心受僑外生評點制額滿，影響無法留台工作、雇主僱用意願低，建議取消配額上限，並經行政院跨部會協調後，勞動部配合鬆綁法規，8／1起修法取消僑外生每年評點配額人數上限，協助產業放心聘僱僑外生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，也鬆綁僑外生評點制項目點數，僑外生綜合評點學歷、薪資、工作含實習經驗、語文能力等項目總分200分達70分以上，就可留台從事白領專業工作，搭配取消僑外生評點制人數限制後，可望留任更多僑外生，填補產業人力缺口。

▲勞動部開放畢業僑外生從事旅宿業工作。（圖／勞動部）

勞動部指出，經交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，同時考量僑外生有許多優秀人力，經跨部會共同討論，擴大留用畢業僑外生對產業經濟更有助益。

勞動部8／26公告修正規定、並自8／28起實施，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

另外，因工作年齡人口長期減少，有許多產業反映缺工現象，比如缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等等，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會共同評估運用僑外生人力解決缺工。

勞動部也提到，配合國家整體攬才政策長期規劃，年底前將跨部會協商朝向修法建立畢業僑外生個人工作許可制度，進一步擴大留用畢業僑外生及吸引外國學生來台就學，延攬外國人才工作及永久居留，提高我國國際競爭力。