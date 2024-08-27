台積電德國設廠帶動歐洲半導體供應鏈　國發會赴捷克、立陶宛考察

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）於德國德勒斯登投資設廠，帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清等人率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克，實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，持續擴展台捷合作；而在此之前，劉鏡清也率團到訪立陶宛，除拜訪業者外，也與當地官員會晤，探討雙方在半導體、雷射、金融科技、新創等領域上未來更多的合作可能。

國發會表示，由於捷克緊鄰德國，我國廠商在捷克長久的經營又已有頗佳的基礎，可為我前進歐洲市場的重要據點，加上近來台灣與捷克等中東歐國家的關係持續深化，各領域的合作日趨密切，雙邊擁有民主夥伴的友好情誼，均願持續拓展合作；鑒於台積電（2330）於德國德勒斯登投資設廠，勢將帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，本次訪團期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，拓展我國半導體供應鏈業者在歐洲國家之佈局。

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在考察捷克前，劉鏡清先前往立陶宛拜訪，他表示，此行旨在瞭解立陶宛產業利基，尋求雙方未來更多合作機會，創造互惠雙贏；我國銀行業者除中國輸出入銀行已派駐人員在立陶宛外，金管會並於近期同意台灣銀行到立陶灣設立代表人辦事處，返國後亦將鼓勵民營銀行評估赴立設點營運，相信有台灣的銀行業者加入，可為立陶宛金融市場帶來新活力，為立陶宛企業及在立台商提供更具競爭力的金融工具，我銀行業者也可透過立陶宛進軍歐洲金融市場。

劉鏡清指出，除了半導體產業外，台灣在全球AI產業亦佔有關鍵地位，有90%以上的AI伺服器是由台灣製造，NVIDIA、AMD等公司近期都在台灣設立研究中心，美光等國際企業也加強投資台灣的力道；此外，我新政府每年將投資50億美元給新創公司，也歡迎立陶宛新創公司到台灣發展，相信台立雙邊投資關係後續一定會持續成長，台灣可與立國就產業轉型、打造人才樞紐等面向進行更密切合作。

此外，劉鏡清也拜訪立陶宛當地創新業者，包含獲中東歐投資基金投資的雷射公司Litilit、金融科技公司TransferGo等，另亦拜訪台立半導體合作業者Teltonika，並與立陶宛經濟及創新部Karolis Žemaitis次長會面，除就雙邊合作進展進行交流，亦瞭解台立在半導體產業上未來更多的合作可能。