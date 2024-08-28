美國東岸碼頭工人是否罷工、官方是否干預　攬貨業看法兩極

▲美國東岸是否真的會罷工，攬貨業看法兩極。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今年美東國際碼頭工人協會(ILA)10月1日會不會罷工、美國政府會不會出面干預，國內多家攬貨公司負責人或高階看法明顯兩極化，而代表資方的美國海事聯盟(USMX)成員，包括我國貨櫃船公司高階與排名前五大的歐洲籍貨櫃船公司在台高階，都不願表達看法，表示一切根據勞資雙方所發布訊息為準。

長駐美國達拉斯的捷迅(2643)總經理孫鋼銀，最早就美東罷工問題應媒體詢問公開表示意見，他認為工會雖然話講得很硬，但因為政黨關係，美東長期以來都沒在罷工，真有行動，只要調查單位一出面，工會就會給面子。今(28)日孫鋼銀透過微信進一步表示，工會一般都會運用怠工方式讓碼頭造成運作的影響，所以九月後航運會有操作面的延誤，但是相信最後一定會解決的，美國政府應該不會在選舉前讓供應鏈出大問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行(5609)副總經理林永川與一家超大型攬貨公司負責人也都認為美國大選將至，兩黨都不會讓罷工情況發生，罷工會影響物價、影響供應鏈、造成通膨，經濟損失太大，工會真有行動美國總統拜登也會動用塔虎脫條款制止，要求勞資雙方重新協商；其中超大型攬貨公司負責人認為，美國政府無論如何至少要讓罷工拖延到選舉過後，而屆時市場已經進入淡季，罷工的影響也會大幅縮小。

但是台驊控股(2636)董事長顏益財與另一家超大型攬貨公司負責人都認為，罷工的可能性很高，理由是船方很難接受工會提出的「每年」每小時增加5美元的工資，即六年內薪資提高76%要求，且工人不願意碼頭作業自動化，會讓談判很困難，且罷工有助運價上漲，資方並不排斥來場罷工。

另美國執政黨因選票考量，也不願得罪工會，在選舉敏感時刻，估計不會像加拿大政府那樣出面做出干預或做出仲裁。

國輪公司高階對於美國東岸會不會罷工，表示無法置評，一切以雙方所發布的訊息為準；歐籍船公司高階則指出，總公司每周的視訊會議或是往來信件，都沒討論罷工一事。攬貨業指出，由於美國線主力貨櫃船公司都是美國海事聯盟成員，都有派代表參與聯盟會議，聯盟應該是有下了禁口令。

陽明海運前董事長謝志堅上周末曾指出，亞洲輸往美東的貨載可以改從美西進口，改以火車轉運，但是歐洲、地中海與南亞等地的貨載卻很難繞到美西轉美東，火車也應付不了驟增的貨量，一旦罷工市場將會大亂，絕非船公司所樂見，消費者聯盟一定會出來斡旋，拜登政府也必須出面積極解決，以安消費大眾的心，避免選票流失；11月5日美國總統大選就要投票，因此估計即使有罷工，也不會拖太久。

距離10月1日只剩34天，美國東岸最後一次最後一次罷工發生於1977年，相隔47年，這次是否真會發生罷工事件，關係到美國經濟與消費大眾利益，以及各國相關進出口商利益，影響層面很廣，事件會如何發展，大家都等著看。