台船新董事長黃正弘上任　員工加薪2.15%、第二次私募暫緩

▲台船新任董事長黃正弘今日正式上任。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今(28)日下午召開臨時董事會，通過新任董事長黃正弘人事，也通過2900名員工加薪2.15%，朔自7月1日生效。另公司原訂10月完成的第二次私募，因為國發會不希望投資金額超過經濟部，經濟部需要編列預算，因此決議暫緩辦理。

台船企業工會理事長暨董事張意得指出，由於台船還在虧損，今年是官股事業當中加薪幅度最低的，無法像其他官股事業那樣加薪3.3%到4.3%，且僅能朔自7月1日生效，未能朔自1月1日生效，期待隨著造船市場超級榮景到來，期待明年能提升調薪幅度。

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台船私募案原私募總額為3.75億股，私募第一次1.16億股已於2024.01.18完成；預計第二次私募2.59億股，今日公告不繼續辦理。

▲台船前董事長鄭文隆(左)上午特別到公司為新董事長黃正弘(右)介紹公司經營團隊。（圖／台船提供）

黃正弘以書面說明公司未來發展發向：在這個充滿機會的時代，台船堅信，唯有團結一致、激發創新與合作的精神，方能在未來的挑戰中勝出。台船公司針對五大未來可能面臨的挑戰，制定了相應的處理策略與解決方針。

1. 全球經濟挑戰與供應鏈管理：

由於新冠疫情的影響，單一供應鏈已成為工程準時完工的潛在威脅。台船計劃加強與多元供應商的合作，以降低對單一商源的依賴，並透過人工智慧技術優化供應鏈管理，提升彈性與應對突發事件的能力。此外，針對主要裝備及原物料價格波動，公司將採取長期合約策略，並加強國際市場的開拓與戰略合作，以實現市場多元化。

2. 技術與產品創新：

台船將持續加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求。同時，台船也將積極推動智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，並透過與國內外相關學術單位的合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用。

3. 財務與資金管理：

除了傳統的銀行貸款與自有資金外，台船在主管機關的允許下可以研究發行公司債券或進行增資的可能性，以增強資本實力並吸引投資。同時，公司將加強財務預測與風險評估，健全預警機制，提升內稽與內控的功能，以確保財務穩定與健康，針對子公司業務須適時督導及調整。

4. 人力資源與組織管理：

台船將重視員工技能提升與勞資和諧關係，推動內部培訓和外部交流計劃，強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，以吸引和留住優秀人才。台船也將優化組織結構，強化處室間橫向溝通與合作，提高決策效率。

5. 與政府及社會的合作：

台船積極參與政府主導的「國艦國造」計畫，並即將完成「海鯤號」如期交艦的承諾。未來，台船將繼續不辱使命，完成國家交付的重要任務。公司近期與萬海航運公司及中國航運公司簽訂了多項造船合約，顯示出業務已經大幅改善。台船將繼續堅持技術創新和卓越品質，滿足客戶需求，並致力於推動綠色與永續發展技術，增強品牌價值，於此同時也會與政府相關部門密切合作，爭取更多政策支持和資源投入。

台船公司相信，在全體員工的共同努力下，未來業績必將更加輝煌。公司將繼續攜手各方，迎接挑戰，開創新的高峰。