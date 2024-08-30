用愛回饋社會！永慶加盟四品牌屏東區經管會挽袖捐熱血

▲永慶加盟四品牌屏東區經管會連續兩天舉辦公益捐血活動，號召民眾一起挽袖捐熱血。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

捐血助人你我一起來！永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）號召屏東地區的加盟店一起響應房仲公益捐血日，8/18、19分別在潮州鎮獅子公園與屏東捐血站舉行捐血活動，同時也發揮影響力，邀請屏東區的民眾一起捐血助人。

秉持著「捐血一袋，救人一命」的精神，永慶加盟四品牌屏東區經管會全力動員，齊心號召在地民眾及集團夥伴一起響應，只要捐血250毫升即贈送保冷袋一個，捐血500毫升贈送烤雞或烤鴨！8/18由有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店在屏南區舉行捐血活動，連附近的潮州地政事務所也熱情參與，8/19則由永慶不動產屏東站前加盟店在屏北區接力舉辦，兩場活動成功募集到584袋熱血。

▲為鼓勵民眾捐血，特別贈送保冷袋、烤雞、烤鴨等禮物，成功募得584袋血。

▲永慶加盟四品牌屏東區經管會在捐血站擔任志工，協助捐血活動圓滿順利。

長期關注在地公益需求、積極回應的永慶房產集團屏東區經管會，曾多次舉辦公益捐血活動，也獲得許多在地居民、集團內夥伴認同。永慶房產集團屏東區經管會會長鄭景鴻笑說，因為過去多年來的累積，集團夥伴不只捐血、還協助捐血活動順利舉行，連在地居民也都踴躍挽起袖子捐熱血，讓我們覺得很開心。捐血助人又利己，不僅可以促進新陳代謝，減少心血管疾病發生率，更重要的是，能為台灣血液庫存量盡一份心力，即時幫助真正有需要的人。期待透過我們的力量，鼓勵民眾多參與公益活動，將愛心擴散出去，幫助有需要的人。

▲長期關注在地公益需求、積極回應的永慶房產集團屏東區經管會，多年舉辦公益捐血活動，幫助有需要的人。

永慶房產集團加盟四品牌秉持公益初心，今年在桃園、新竹、台中及屏東都舉辦公益捐血活動，公益善舉遍布全台灣各地，以實際行動將愛傳出去！此外更贊助國小球隊、公益路跑等活動，給予社服機構、公益團體支援，發揮團結力量大的精神，幫助真正有需要的族群，未來也將繼續用愛回饋社會，讓善的循環能生生不息。