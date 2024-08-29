竹市仲介公會、永慶加盟竹苗經管會　照顧慢飛天使

▲永慶加盟四品牌竹苗經管會熱心公益，攜手新竹市仲介公會，自發募款共捐贈給心路基金會超過34萬元。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

根據衛福部統計，早療通報人數較疫情前大增3成，為給予這些孩子在成長道路上最大的支持，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會攜手永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會一同在8月9日舉辦「房仲熱心．新竹溫馨．共築孩童夢想」活動，自發募款共計捐贈給心路基金會超過34萬元，助孩童們在黃金治療期進行早療課程，跟上一般孩童的進度。活動當天新竹市代理市長邱臣遠也特地出席見證。

每年8月20日是「房仲公益日」，抱持著「取之於社會、用之於社會」的初衷，全台不動產仲介公會舉辦環島接力捐血活動。而新竹市不動產仲介經紀商業同業公會理事長宋文欽不只響應公益捐血活動，更是拋磚引玉、以個人名義捐贈10萬元資助心路基金會，新竹市不動產仲介公會捐贈20萬元，永慶加盟四品牌竹苗區經管會則資助6萬元活動籌辦費用。現場更有多位永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）店東長加碼捐款，讓總金額突破34萬元。

▲新竹市代理市長邱臣遠（左3）前來參與致贈儀式，感謝大家對早療孩子伸出援手。

心路基金會執行長賴炳良表示，兒童是國家未來的棟樑，但許多需要早療的孩子，迫於經濟困難無法得到充足的資源，因而錯過黃金治療期，令人相當心疼。感謝新竹仲介公會、永慶加盟四品牌竹苗區夥伴伸出援手，提供迫切需要的物資、多功能輔助工具，讓基金會能即時提供早療課程給這些慢飛天使。

宋文欽理事長也指出，房仲公益日除了捐血活動，新竹仲介公會也想回饋在地公益需求，於是我們主動聯繫新竹市政府、表明心意，接著在新竹市地政局和社會局的引薦下，了解心路基金會的需求，再攜手熱心公益的永慶房產集團一起提供協助。期盼我們的拋磚引玉，能引進更多的支援和協助，讓慢飛天使早日高飛。

永慶房產集團不只提供專業房地產買賣服務，更秉持公益精神積極回饋在地需求，除了贊助學校發展體育、幫助弱勢團體和偏鄉，也舉辦淨灘、捐血等活動，積極落實企業社會責任，一起將正向力量擴散至台灣各個角落。

