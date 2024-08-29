中信金買新光金出價高　富邦金總座：台新金還有機會

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）敵意收購新光金（2888）要當國內第一大金控，扮演「台灣金融業的護國神山」，富邦金（2881）要不要也成為護國神山，富邦金總經理韓蔚廷以「嘴巴講沒用、做到了再說」回應，他表示，中信金沒有採用全現金收購，且台新金（2887）準備最久，且有實體查核，至今不能說沒有機會。

富邦金成功以敵意併購方式買下日盛金，創下國內首宗敵意併購順利達陣的紀錄，韓蔚廷表示，此役關鍵在於「全現金」，但他也強調「人家（指中信金）錢也不少，每個案件都有它的獨立性。」至於富邦金未來併購方向，韓蔚廷則表示「銀行、證券會納入考量，壽險較不敢說。」

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韓蔚廷表示，不論中間誰領先誰，要到終點線才算數。要了解新光金這麼大一家公司，需要花盡職調查才能曉得，要評新光金公平價格太困難，但若要說最好的價格，應是市價。

被問到若中信金敵意併購新新併會不會造成金融界的連鎖效應？韓蔚廷說：「一定會帶動其他金控去評估，是否跟進非合意併購的公開收購其他金控的方式。「但他也強調，重點是所有程序要走完，倘若沒有走完，就不見得有太多帶動效果。

韓蔚廷說：「我們花了500億元併下日盛金完全是靠現金，是拿實力出來買的。」以過去的經驗來，他說當初獲主管機關同意，「資本規畫很重要、員工溝通很重要。」不過韓也強調「人家（指中信金）錢不比我們少，每個案件都有其獨特性。」

至於富邦金未來併購計劃，韓蔚廷表示不方便回答，但「能合意總是比不合意好一點」，他認為，富邦會有合意併購的機會。

