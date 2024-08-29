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正德隨著新船交船業績逐季成長　新船毛利率45%以上

▲正德4萬噸新造節能散裝船。（圖／正德提供）

▲圖為正德4萬噸新造節能散裝船。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德(2641)今(29)日受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇，指出公司隨著110年訂購的6艘新造船舶於112年逐季陸續接5艘新船加入營運，業績及獲利表現穩健向上，新船毛利率都在45%以上。

公告第二季單季營收3.94億元，毛利率由第一季46%上升至47%，除在本業外，公司持續進行船隊汰舊換新，113年上半年度處分1艘船舶，獲利0.14億元，第二季純益達1.17億元，每股稅後盈餘 0.39元；財報累計上半年度營收7.84億元，年增32.4%，毛利率47%，純益達2.70億元，年增149.0%，每股稅後盈餘0.9元。

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隨著今年9月1艘(第6艘新船)及明年預計逐季各1艘6.35萬噸節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利將逐季大幅成長。

正德7月合併營收，受去年逐季加入的4艘新造環保節能船貢獻的營收可填補處分船舶後所產生的營收缺口，單月營收達1.47億元，為歷史次高；累計今年度前7月合併營收為9.31億元成長31.76％。

針對下半年度及明年展望公司說明：

船隊規畫：正德於2024年4月訂購4艘6.35萬噸輕便極限型(Ultramax)高規格節能減碳散裝貨輪（Ultramax /63,500 DWT），自2025年第一季起，高規格節能減碳船逐季陸續加入營運，以符合IMO之最新環保節能規定，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

汰舊換新：正德持續汰舊換新截至於今年7月出售2艘船舶，加上2艘新造船舶分別於6月及9月加入營運。正德船隊目前17艘船舶，仍採長短租配置模式營運，目前均為長約，另今年交付的2艘新船均簽訂3年長約，毛利率維持在45%以上。明年逐季再交4艘新船，營收及獲利可望維持穩定向上，受巿場波動影響小。

另透過出售二手老舊船舶獲利並累積資金增加現金流入償還美金借款，降低美金高利率之負擔，本季負債比維持35%以下。透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的航運服務來提升競爭優勢。

巿場預估：全球經濟面臨中美博弈、各國大選影響、地緣政治等風險因素影響，波動性風險將增加。隨著全球經濟逐步企穩，海運需求將穩步增長，中國乾散貨需求依然是全球海運貿易的重要基礎。

歐盟的環保法規及國際海事組織（IMO）決議加強溫室氣體排放管制措施，促使航商放慢船速，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。

2024年已開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動，而中東危機，以巴衝突地緣政治風險依然持續，這將導致2024年乾散貨市場的整體波動性有所增大。總體判斷，2024年國際乾散貨市場因各地政經不穩定的影響，全球船舶周轉率下降及受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀。

關鍵字： 正德業績逐季成長新船毛利率45%

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