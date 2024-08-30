「季配ETF」00713擬配1.5元　維持新高水準！年化殖利率破10%

▲「季配息ETF」元大台灣高息低波（00713）公告今年第三季度配息。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

擁有28萬股民的「季配息ETF」元大台灣高息低波（00713）30日公告今年第三季度配息，每單位預估配發金額1.5元，維持改季配以來新高金額，將在9月18日除息；以8月30日收盤價58.25元估算，單季配息殖利率2.58%，換算年化殖利率約10.3%。

根據元大投信第一階段公告00713的最新配息資訊，第三季每受益權單位預估配發金額1.5元，實際配息金額將於9月13日第二階段公告確定配息金額，除息交易日9月18日，領息日10月15日。想參與配息的投資人，最晚在9月16日前買進並持有（9月17日中秋節休市）。

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回顧00713今年第二季以13個交易日填息，並於6月進行半年度指數成分股調整，將相對高檔成分股轉入低基期個股，維持追求高股息低波動投資組合，相關調整於此次台股修正之際發揮抗震效果。

以台股大盤7月11日至8月5日波段高低點計算，規模千億元以上高股息ETF資本平準金相對淨值平均下跌15.3%，同期間00713資本平準金相對淨值僅下跌9.3%，突顯低波動特色。

面對台股大盤高檔震盪，00713指數編製除了篩選高股息個股，亦會針對個股本益比進行評估，在低波動因子抗震表現亮眼下，至7月底近3年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為同類型基金排名第一。

也就是說，在承受相同風險下，00713有機會獲得較佳報酬，因此深受許多投資人關注；截至8月23日集保戶股權資料，00713受益人數約有28萬4,982人。

元大投信指出，自2022年以來，00713標的指數調整成分股實績，包括2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，隨後AI概念股飆漲；2023年6月於相對高檔位置獲利了結，降低7月下旬AI概念股修正衝擊；2024年在台股屢創新高過程中，將成分股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，再次避開7月中旬的台股修正。

另依元大投信官網揭露淨值組成，至8月29日00713最新淨值57.96元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達23.99元，較去年同期的14.6元成長64.3%，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的投資成果。元大投信建議，若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的，因其計算受淨值波動影響，應同步留意基金中長期波動度是否偏高，避免承受過度風險。

元大投信並提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率也不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。