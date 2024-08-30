北大家長「以買代租」風氣濃　在地：農曆7月買氣不墜

▲北大學周邊買方不少是北大學生家長。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

普遍來說，農曆7月房市交易會較為冷清，但三峽北大特區確是淡季不淡。在地房仲表示，臺北大學周邊買方不少是北大學生家長，希望小朋友以買代租，省下大學4年租金，還能吃到4年的增值資本利得，因此每年大學分發前後交易熱絡。

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永慶不動產三峽大義加盟店東莊文洲表示，北大特區開發飽和，素地比例不到1成，目前區內只有1場新案在線，大部分產品都是10多年中古屋，市場供不應求，賣方釋出價格每坪高出1~2萬元，都會快速成交。

莊文洲指出，北大特區以臺北大學周邊，走路10分鐘範圍內的物件指名度最高，10多年中古屋套房均價5字頭，總價落在700~800多萬元，2房則4字頭有機會買到，帶車位總價約1200萬元左右。

莊文洲觀察，臺北大學周邊買方不少是北大學生家長，希望小朋友以買代租，省下大學4年租金，還能吃到4年的增值資本利得，而有些屋主也因小孩畢業了以把物件釋出，因此每年大學分發前後，有賣方、有買方，7~8月成區域交易熱門的時段。

莊文洲說，過去4年北大特區中古屋漲幅達2成以上，獲利不少，另外小朋友畢業之後，把房子繼續留著收租也不錯，套房每月租金約9000~1.2萬元，2房則約2.5萬元左右，租金報酬都有2~3%，而幾年就入手的話就會更高。





▲北大特區房市籌碼集中，也反應出保值性強。（圖／永慶不動產提供）

台灣的大學很多，為何北大有更明顯的家長買房風氣？莊文洲認為，因為區域房市條件本就誘人，以新北市來說價格不高，且由於腹地不大，市場籌碼集中，也反應出保值性強，此外北大為台灣相當不錯的學校，大多家長們也擁相對高的收入以及理財觀念。

莊文洲補充，北大特區內環境舒適，道路規劃寬敞整齊，區內公園多、綠覆率高，氣候條件也不錯，買方除了北大家長外，還有不少首購和退休族群。

莊文洲說，在台灣少子化的環境下，北大特區的國小持續增班，並外溢到其他過去沒那麼熱門的學校，由此可知區域人口不斷上升，是北台灣購屋族心中頗受青睞的區域。

▲永慶不動產三峽大義加盟店東莊文洲。（圖／永慶不動產提供）

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