超車00940！00946新增2萬股民進場　竄升台股ETF月配人氣王

▲台股大盤自7月11日歷史高點24,390.03點回落以來，迄今已收復近半失土。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股大盤自7月11日歷史高點24,390.03點回落以來，迄今已收復近半失土，期間最低曾來到19,662.74點，儘管股價回檔一度令投資朋友感到心情不美麗，不過仍有不少投資人趁著回檔進場撿便宜。觀察自台股回檔以來的台股ETF受益人數變化，截至8月30日集保中心最新統計數據，總人數來到940萬5,717人，期間增加71萬7,581人，逢低布局態勢明顯。

觀察今年掛牌的月配型台股ETF新兵表現，包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）等5檔ETF，有4檔於同期間的受益人數呈現增加，當中又以訴求精選優質科技高息股的00946增加2萬139人最受青睞。

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▲「月配新兵ETF」受益人數增減概況。（圖／記者楊絡懸製表）

財富管理專家表示，台股ETF投資熱度不減，主因台股基本面穩健，並有不少大方派息的企業，無論是長線存股族或看準台股成長行情的投資人，都能找到適合自己的產品，故短線逢回常被低接買盤大軍視為搶進布局或加碼時機。

理財專家指出，就今年掛牌的台股ETF新兵來看，以月配型為多，選股策略各具特色，月配息機制也讓資金運用更靈活獲得市場青睞外，發行價格為10元或15元，相較其他已掛牌一段時日的台股ETF，對投資人而言入手價也相對容易一些。

00946經理人洪祥益表示，近期台股短線漲高隨美股急速回檔，但企業獲利仍往持續往上，此次修正在於台股GDP年對年領先股市短期見高，加上美國大選前2月大多屬震盪局面。

洪祥益指出，整體而言，長期台股仍受惠AI趨勢與科技創新題材帶動，台灣科技廠於其中扮演全球供應鏈要角，受惠程度高，後市表現可期，且當中又不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，建議投資人也不妨透過選股邏輯上訴求精選獲利能力與配息能力俱佳的台灣科技股，甚至將外資認同度納入考量以進一步強化選股品質的台股科技高息ETF來參與行情。