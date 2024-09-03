市場聚焦iPhone 16系列來臨　「蘋概股利多」助攻科技股後市

▲市場期待蘋果公司（Apple）推出iPhone 16系列新手機。圖為iPhone 15系列。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

市場高度關注蘋果公司（Apple）即將推出iPhone 16系列新手機，將如何搭載最新AI應用「Apple Intelligence」，統一投信3日表示，蘋果新產品題材有望使供應鏈受惠，成為台股後市成長動能，可以透過台股科技型基金，一手掌握蘋果新品熱潮及AI長線趨勢。

市調機構Counterpoint Research預估，iPhone新產品出貨成長，將帶動蘋果今年營收首次突破4,000億美元。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，投資主軸將以較具表現機會的AI族群及蘋果新品供應鏈為主，AI類股聚焦上游設備及下游零組件等，蘋果概念股則看好受惠新品規格提升的光學族群。

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另對於輝達（NVIDIA）先前傳出晶片延遲出貨，拖累供應鏈股價表現，陳釧瑤說，近期輝達增加投片，有望帶動相關廠商今年第四季營收上修，尤其在輝達財報後，市場焦點轉向蘋果新品發表，蘋果AI新功能有望帶動新品換機潮，使相關供應鏈受惠。

針對台股走勢，陳釧瑤指出，台股大盤從8月初低點反彈後，近期遇到季線壓力呈現震盪走勢。美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會上釋放鴿派訊號，並表示有足夠工具應對美國經濟放緩，「市場預期聯準會降息的一季之後，美國經濟將恢復成長動能。」

陳釧瑤認為，美國經濟軟著陸機率大、聯準會將啟動降息，加上AI持續成長，台股中長線仍有望在AI新一波漲勢帶動下震盪走高。