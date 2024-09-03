搶攻伺服器市場！華碩啟動「All in AI計畫」　提供全方位AI解方

▲華碩宣布啟動「All in AI計畫」。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

華碩（2357）3日宣布，啟動「All in AI計畫」，將以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場，包括從邊緣運算、推論及生成式AI，滿足AI驅動應用領域不斷演進的多元需求。

華碩指出，憑藉數十年來的研發經驗，在硬體與軟體間取得平衡，如基礎架構／叢集架構設計、伺服器安裝、測試、上架、遠端管理與雲端服務，使華碩與AI伺服器解決方案得以領先推動創新，實現AI在各產業中的廣泛應用。

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華碩也攜手輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）與超微（AMD）等合作夥伴攜手，提供一應俱全的AI基礎設施解方，兼備強大的軟體平台與服務，像是入門級AI伺服器、機器學習解決方案，以及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。

其中，華碩配備NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD，採用專為加速兆級位元LLM訓練、即時推論運作的機架式設計，並搭載最新NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Grace CPU，還有第5代NVIDIA NVLink技術，將帶來極致運算及效率。

▲華碩將以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場。（圖／華碩提供）

至於生成式AI方面，華碩也推出應有盡有的8 GPU系列產品，包括最新的NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X和Intel Gaudi 3解決方案。這些產品均採用可擴充式模組化架構，能因應數位雙生、高效能運算（HPC）工作負載、AI基礎設施供應，以及雲端遊戲與服務。

華碩強調，整合式AI平台與軟體具有快速自訂、部署於各種應用場域的功能，短短8周即能完成標準的資料中心軟體解決方案。

另在AI超級運算領域，華碩已在多個世界級計畫中表現亮眼，包括台灣杉二號（Taiwania 2）、創進一號（Forerunner 1）等，其中，超級電腦前進一號能源效率達1.17，展現出永續發展的努力。未來將期盼此次AI全系列伺服器的推出，為各行各業提供加速研發的基礎。