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挑戰市場最殺！國泰世華蝦皮購物聯名卡升級權益　刷越多、回饋趴數越多

國泰世華,蝦皮購物,聯名卡（圖／蝦皮購物提供）

▲國泰世華與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷越多、回饋趴數越多」作為聯名卡嶄新上市的全新訴求。（圖／國泰世華提供，以下同）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行與蝦皮購物自2019年合作發行「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，其高回饋搭配免運券權益，以及卡友獨享的多元檔期活動與折扣券皆深受好評，5年來帶動消費金額成長逾4.5倍，累積已刷出新台幣上百億元。為持續優化卡友用卡體驗，國泰世華3日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷越多、回饋趴數越多」作為聯名卡嶄新上市的全新訴求，不僅降低消費回饋門檻、升級卡友權益，消費再享最高26%蝦幣回饋及專屬88折優惠券。

據金管會、聯卡中心統計，全台今年上半年累計的刷卡金額高達2兆元，創歷年同期新高，其中網購刷卡金額已突破4,000億元，較去年同期成長20%。若依此成長率加上下半年適逢電商平台重要檔期將再促動國人消費，預估全年網購刷卡金額有機會衝破1兆元，顯見消費者網購需求持續推升，促使國泰世華蝦皮購物聯名卡以嶄新權益重新上市。

國泰世華,蝦皮購物,聯名卡（圖／蝦皮購物提供）

▲國泰世華銀行總經理李偉正。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「國泰世華與蝦皮購物以絕佳合作默契，深耕快速成長的網購市場，成為網購常客及上班族心目中的首選網購信用卡，本次嶄新上市與蝦皮購物攜手再合作，升級卡友權益及優惠，『刷越多、回饋趴數越多』讓卡友每次在蝦皮購物消費都能伴隨期待。此外，蝦皮購物的消費者有不少人屬於學生族群，為了提供全蝦皮購物會員完善的購物體驗，持國泰世華簽帳金融卡在蝦皮購物消費同享加碼優惠，一同歡慶聯名卡嶄新上市。展望未來，期待雙方有更多元的業務合作，以消費者需求出發將服務場景全面延伸，目標打造最完整的網購金融服務場域。」

國泰世華,蝦皮購物,聯名卡（圖／蝦皮購物提供）

▲國泰世華蝦皮購物聯名卡嶄新上市，降低消費回饋門檻。

國泰世華蝦皮購物聯名卡本次嶄新上市，降低消費回饋門檻，即日起至2024年12月31日，卡友於蝦皮購物站內消費3,000元以上即享最高5.5%蝦幣回饋，搭配指定檔期不限消費金額加贈6%蝦幣，基本回饋就有11.5%蝦幣；搭配9月限定促刷活動，即卡友於《9.9超級購物節》檔期消費滿6,500元可享650蝦幣、滿20,000元可享2,900蝦幣(兩檻擇優回饋且限量登錄)，等同消費達檻並完成登錄，最高可額外再享14.5%蝦幣，合計最高可達26%蝦幣回饋。不僅如此，聯名卡友於蝦皮商城指定商品消費滿額領券可再享88折，卡友刷越多，回饋趴數越多。

此外，即日起至2025年6月30日前完成核卡者，於核卡後30日內刷卡消費滿888(含)元以上，再享首刷禮100蝦幣及3張免運券。

蝦皮購物消費首選「國泰世華蝦皮購物聯名卡」 三重專屬優惠介紹：
第一重-刷卡享高回饋：「國泰世華蝦皮購物聯名卡」購物即享蝦幣高回饋，天天消費最高5.5%蝦幣回饋，超級品牌日/指定檔期(99購物節、雙10、雙11、雙12)最高11.5%蝦幣回饋，再加上專屬蝦皮購物聯名卡友打造的購物區與優惠券，要讓卡友能買到最便宜，省去貨比三家的時間。
第二重-無腦享免運費：「國泰世華蝦皮購物聯名卡」卡友，每個月一般消費，不限金額消費滿5筆，或消費金額累積滿5,000元，即可獲得卡友限定的無消費門檻之免運費抵用券(每月1次，一年共12次)，直接全額折抵運費，讓卡友不須再為了湊免運而傷腦筋。
第三重-海外免手續費：「國泰世華蝦皮購物聯名卡」提供海外交易免手續費、還可享0.5%蝦幣回饋，國內、國外消費一卡通用！

歡慶聯名卡嶄新上市 國泰世華簽帳金融卡加碼優惠(即日起至2024/12/31)
首次申辦帳戶：25歲(含)以下客戶，首次申辦「國泰世華數位存款帳戶」並於開戶時輸入指定推薦碼，且於成功開戶後30天內登入CUBE App，享新臺幣100元活動獎勵金。
刷卡再享回饋：25歲(含)以下客戶，持簽帳金融卡於蝦皮購物消費且完成活動登錄，享3%現金回饋(與簽帳金融卡指定通路合併計算，每戶每月回饋上限新臺幣150元)。
 

關鍵字： 國泰世華蝦皮購物聯名卡

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