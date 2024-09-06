台灣銘板8月營收月增23.99%　換卡潮、聯名活動帶動製卡需求

▲台灣銘板。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

信用卡製造廠台灣銘板（6593）6日公布今年8月營收新台幣0.53億元，月增23.99%，年減15.78%；累計今年前8個月合併營收為4.25億元，年增1.89%。

台灣銘板表示，受惠於卡片及卡片個人化的製卡訂單保持良好需求，尤其是國泰世華、台新等金融機構新卡，因正值換卡潮、聯名活動等因素，催生消費者辦卡需求增加，且部分新卡訂單交期因颱風假遞延至8月出貨，為貢獻台灣銘板8月營收較上月成長23.99%的原因。

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展望2024年第四季，台灣銘板維持審慎樂觀態度，將持續深化卡片製造及卡片個人化市場、強化精準行銷、提升冷錢包與品牌力。

台灣銘板目前已鎖定東南亞地區包括馬來西亞、泰國等相關產業客戶，洽談聯名發行新卡的機會，持續推進台灣銘板實現從資訊服務業轉型成為金融科技業的重要里程。

另一方面，台灣銘板日前因法人股東改派董事代表人，上任僅17個月的原董事長劉立恩已於8月29日卸下董座一職，由副董事長許嘉濬出掌公司董事長，並於9月5日就任。

台灣銘板表示，許嘉濬將與原經營團隊持續一同綜理台灣銘板旗下卡片與個人化、銘板等兩大事業體營運發展與經營管理事項，落實公司治理、ESG永續發展等各項事務，創造公司未來營運長期永續發展。