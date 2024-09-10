和碩8月營收884億元「年月雙減」　看好3大產品旺季全面成長

▲和碩公布8月自結營收。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠和碩（4938）10日公布8月營收884.38億元，月減8.4%，年減1%；累計今年前8個月營收6,890.81億元，年減-11.9%。主要是在通訊新品發布前正處於「轉換期」，不過和碩仍看好，傳統消費旺季能帶動旗下三大產品線成長。

觀察出貨狀況，和碩8月筆電出貨85萬至90萬台，月增12.9%，年減2.77%。針對8月營收呈現雙減，和碩指出，通訊產品在8月時通常面臨大客戶發表新品前，處於產品轉換期，出貨動能較弱，因此連帶整體業績衰退，但資訊及消費性產品則較上月成長。

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和碩表示，資訊產品第三季出貨情形將比第二季好，其中，筆電出貨有望季增雙位數；通訊產品也會因大客戶新機上市後逐月增長，消費性電子產品受到傳統旺季帶動，也預期會有季對季雙位數成長的表現。

至於伺服器，和碩認為AI伺服器將有爆發性成長，上半年已針對北美客戶小量出貨，接下來也會持續推出AI相關新產品。據了解，儘管目前營收尚低，但可望打入美系大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器供應鏈，將在2025年穩定發揮效益。

法人認為，和碩受惠於iPhone 16新機出貨旺季，其中，和碩為iPhone 16 Plus主要供應商，市占率約在80%至90%，並在iPhone 16 Pro取得20%市占率；另加上EV及AI伺服器業務逐步增溫，預期未來營收和獲利將持續成長。