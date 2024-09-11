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短期持有、裝潢漂亮的房子好划算？永慶房屋孫嘉吟助客戶識別房產詐騙

▲▼詐騙,永慶房屋,房產,誠實服務,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房屋孫嘉吟經紀人分享，永慶房屋推動「預防房產詐騙公益講座」，有興趣的民眾可以洽詢各地永慶房屋直營門店。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

民眾在買房的過程中，除了擔心買貴之外，也害怕遇到房仲不誠實告知房屋狀況，甚至跟投機客合作，買到用廉價裝潢掩蓋屋況瑕疵的房子，花了大錢還要重新修繕。永慶房屋孫嘉吟經紀人就以「先誠實再成交」的態度，向購屋民眾說明房屋屋況和瑕疵，也主動分享房市投機客手法，幫助消費者做出最適合自己的購屋判斷。

最終孫嘉吟不僅幫助客戶買到理想中的房子，他的誠實服務更獲得了客戶的公開讚賞！孫嘉吟指出，房市上不時傳出投機客用廉價裝潢，刻意掩蓋屋況瑕疵，消費者一定要多諮詢不同的房仲業者，並且選擇誠實的房仲為自己服務，才能保障自身權益不受損！

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永慶房屋誠實服務　提醒客戶買屋風險

在永和區服務的孫嘉吟經紀人回憶，今年年初時接待一組年輕客戶，想要在大台北地區安家立業，希望幫忙尋找適合的房子。在服務的過程中，這位年輕的客戶不時主動分享一些裝潢漂亮的住宅，請教孫嘉吟的意見。

但是孫嘉吟馬上看出問題，這些裝潢漂亮的房子，有許多是屋主購入不滿一年，馬上又拿出來賣的物件。「這些房屋裝潢好不到一年就拿出來轉賣，這類型的房屋有高機率是投機客想要低買高賣賺差價的物件。」孫嘉吟分析，「這些裝潢看似漂亮，卻很有可能是投機客為了要掩蓋原始的屋況瑕疵所做的廉價裝潢。裝潢底下有沒有漏水、鋼筋外露等問題，很難看得出來，客戶的風險因此非常大。」

「假行情，真低賣」　屋主、買方都有可能受害

孫嘉吟指出，市場上不乏出現類似的「假行情，真低賣」房產詐騙事件。首先是黑心房仲聯手投機客，以不完整或片面的行情資訊，讓屋主以低價售屋；投機客購入後，再以美觀卻劣質廉價的裝潢掩蓋掉屋況瑕疵，短期內將房屋以高價售出。過程中投機客和黑心房仲分別賺到價差和兩次服務費，卻讓前一手屋主蒙受鉅額房價損失，而接手的買方不僅花了大錢，還可能要再額外支出屋況瑕疵的修繕費。

孫嘉吟也指出，這類型短期成交又轉售的投機客物件，永慶房屋是不會承接服務的。因此，孫嘉吟主動提醒客戶其中的風險，更針對這些物件製作簡報，讓客戶充分掌握這些物件前一手取得的價格、現在的開價、以及屋主購入後在短時間內又拿出來轉售的情況。客戶此時才驚覺，原來光鮮亮麗的房屋下面，不僅潛藏著屋況瑕疵風險，價格更可能超出行情許多！也因為孫嘉吟的誠實和主動，讓客戶印象相當深刻，雖然客戶起初委託相當多名房仲服務，但最後則全權委由孫嘉吟協助找房。

最後，孫嘉吟根據客戶的需求，在永和區找到一間老房子，雖然屋況老舊、還有壁癌狀況，但是老房子距離捷運不遠、公設比低、巷弄又安靜，完全符合客戶需求。賞屋的過程中，孫嘉吟也誠實揭露房屋的瑕疵，並提供修整建議。雖然屋況有所瑕疵，但是客戶非常滿意房屋的空間和地點，最後成功購入房屋，開啟在新北市生根的幸福人生。

避免民眾遇詐　永慶推行「預防房產詐騙公益講座」

客戶分享，身為買房小白的他們，過程中委託很多品牌的房仲業者為自己服務，但只有孫嘉吟主動且誠實揭露房屋的各種細節，也誠實告知各種風險、並提供專業建議，不僅讓他們非常安心、也從孫嘉吟的分享中，獲得更多專業知識，進而能夠辨別哪些房仲的服務誠實，哪些則否。

▲▼詐騙,永慶房屋,房產,誠實服務,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房屋孫嘉吟誠實揭露屋況瑕疵，更分享投機客手法，幫助客戶做出最適合的購屋決策，贏得客戶公開讚賞！

孫嘉吟分享，雖然台灣房地產市場越來越透明、公平，但市場上仍不時傳出房產詐騙事件。常見的五大房產詐騙種類包括：「假行情，真低賣」、「假買方，真騙屋」、「假債權，真法拍」、「假中人，真騙錢」和「假屋主，真詐財」，每一種房產詐騙類型都可能讓民眾損失上百萬元的房價，甚至房屋直接遭到詐騙集團過戶或拍賣。

孫嘉吟表示，一般民眾對於對不動產的專業知識不熟悉、警戒心不足，容易受騙上當。為了幫助民眾避免遭到房產詐騙，永慶房屋與雙北市各地里長合作，至鄰里社區舉辦「預防房產詐騙公益講座」，解說常見的房產詐騙手法與預防方法，協助獲得正確的防詐觀念。孫嘉吟也建議，有買賣屋需求的民眾如果要避免遭遇房產詐騙，最好的方式就是諮詢多家房仲業者，並從中選出誠實的房仲業者為自己服務，才有保障。
 

關鍵字： 詐騙永慶房屋房產誠實服務永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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