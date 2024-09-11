零售旺季來臨！DeepL揭露AI翻譯重要性　「只會英文根本不夠」

▲零售業銷售旺季來臨，企業探討如何運用AI進一步提升業績。圖為超市示意圖。（圖／記者林育綾攝）

記者楊絡懸／台北報導

零售業銷售旺季到來，AI語言翻譯新創公司DeepL發布最新白皮書，探討零售業者如何充分運用AI，在銷售旺季進一步提升業績。內容指出，多語言溝通是零售策略成功的關鍵之一，無論是應對全球供應鏈，還是服務日益國際化的客戶，僅依賴英文已經無法滿足零售需求。

DeepL最新白皮書《AI賦能溝通與全球零售之執行指南》指出，無論是為了開拓新市場、還是提升現有的全球業務，AI正迅速崛起，並成為零售業者能夠高效達成這些商業目標的首要技術。

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AI對於零售業者的幫助，包括改善營運流程，例如透過擴大總部與全球分公司間的溝通規模；提升員工的工作效率，確保公司使用的核心系統和工具（如客服和人力資源）以當地語言支援員工使用，提升員工生產力；減少翻譯及在地化溝通和內容所需的成本和工作量。

DeepL營收長帕里瓊斯（David Parry-Jones）表示，零售商在日常營運中面臨的波動性愈加明顯 ，而AI可有效緩解語言問題，更高效與全球供應商溝通，加速解決供應鏈中斷問題，並透過更順暢的互動提升整體效率。

此外，帕里瓊斯說，研究也指出，75%的消費者在進行線上購物時，希望可以使用他們的母語進行溝通，進一步強調在零售體驗中提供有效翻譯選項的必要性，從每一個環節提升顧客體驗。

▲德國AI翻譯新創公司DeepL。（圖／達志影像／美聯社）

根據DeepL的研究，語言人工智慧的主要使用場景，包括多語言的內容製作及產出（46%）和用不熟悉的語言進行溝通（36%）；翻譯最多的內容則是外部溝通（57%）、內部溝通（39%），以及行銷或廣告素材（32%）。

Alza在地化部門負責人卡利納（Jakob Kalina）指出，DeepL API改革了Alza管理大量用戶評論的方式，翻譯後的評論提升了客戶對網路購物體驗的信任，且將數十萬條評論從捷克語翻譯成德語和匈牙利語，有效提高轉換率，這個策略不僅改善客戶服務，更鞏固在電商市場的地位。

此外，Forrester研究也顯示，今年採用DeepL可為全球企業帶來345%的投資報酬率，縮短翻譯時間90%，並將整體工作量減少50%，突顯DeepL對於尋求業務增長及迅速擴展新市場的企業而言，具有巨大的潛力。