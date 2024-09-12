高雄「蛋黃中的蛋黃」成必爭之地　中古屋價漲指名度高

▲高雄商圈轉移至北高，左營與鼓山區堪稱高雄人心中「蛋黃中的蛋黃區」。（圖／永慶不動產高雄富國鴻麗加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄商圈轉移至北高，左營與鼓山區堪稱是高雄人心中「蛋黃中的蛋黃區」，不少民眾購屋首先會挑這2區段，2區房市各有其特色與優缺點，在地房仲表示，左營鄰近台積電，生活機能優越，價格較為親民。鼓山區豪宅多也新穎，價格相對較高。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！ 內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產高雄富國鴻麗加盟店店東林主銘表示，高雄市房市發展主要跟著交通建設走，近年沿著捷運紅線及黃線、輕軌快速發展，尤其捷運凹子底站、巨蛋站、生態園區站、左營站串聯而成的區域，地位堪稱高雄「蛋黃中的蛋黃」，成交量居高不下。

▲左營及鼓山除了具鄰近台積電優勢，並有更成熟完善的生活圈，商圈、綠地、學區等各項機能兼具。（圖／永慶不動產高雄富國鴻麗加盟店提供）

林主銘指出，隨台積電在高雄楠梓產業園區設廠，及引進上下游供應鏈等產業進駐，左營及鼓山除了具鄰近台積電優勢，並有更成熟完善的生活圈，商圈、綠地、學區等各項機能兼具。

包括綠地有凹子底森林公園、美術館園區，大型百貨有漢神巨蛋，旁邊還有民眾期待已久的義享天地B館，預計將在年底開幕，以及富邦BOT案，將引進高雄第3家漢神百貨，不少在地買家及外地投資客看好該區未來發展，可望複製竹科、南科模式，成為購屋族指名度相當高的區段。

▲不少在地買家及外地投資客看好該區未來發展，可望複製竹科、南科模式，成為購屋族指名度相當高的區段。（圖／永慶不動產高雄富國鴻麗加盟店提供）

左營與鼓山的房市各有其特色與優缺點，左營的生活機能優越，林主銘指出，根據實登統計，今年均價32.24萬元，價格相對親民，而鼓山有不少豪宅聚落，因定位與坪數所致，價格較高，今年均價為35.41萬元，2022年均價為26.96萬元，出現31%的漲幅，購屋者可依自身的需求與預算來做選擇。

▲永慶不動產高雄富國鴻麗加盟店店東林主銘表示，預售案創價又創量，房地產資金湧入北高雄，房市支撐力道強，房市欲小不易。（圖／永慶不動產高雄富國鴻麗加盟店提供）

而目前買氣因受到銀行限貸及股市高檔反轉影響，買氣出現觀望停滯現象，但因高雄房市基期較低，且有台積電議題發酵助陣，加上外地建商獵地積極，預售案創價又創量，房地產資金湧入北高雄，房市支撐力道強，房市欲小不易。

林主銘說：「在購屋需求大於供給的情況下，讓此區域已發展為高雄市在豪宅產品、收租店面與土地成交的指標區域。」



《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！ 內行指2潛力區：還有未來捷運線加持