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東森購物二連霸　榮獲新北企業精典獎「創新投資」肯定

▲▼新北企業精典獎頒獎-彭總領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲第二屆新北企業精典獎，東森購物積極創新研發深耕在地，在「創新投資」組類別獲得獎項。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

第二屆新北企業精典獎今（12）日舉行頒獎典禮，東森集團旗下東森購物以積極投入 AI 創造多元創新、落實永續 ESG 及深耕在地，在「創新投資」組類別獲獎。新北市長侯友宜親自頒獎祝賀，肯定東森購物對新北市經濟發展持續的付出與重要貢獻。東森購物總經理彭鴻珷表示，在競爭激烈的市場環境中，企業必須不斷創新才能脫穎而出，很高興東森購物二連霸得獎，期望未來繼續參與此獎項評選，爭取更多肯定。

本屆新北企業精典獎分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」5 大類企業類組及「傑出女力」個人類組，精選出 26 家獲獎企業、10 位傑出女力、25 家優質潛力及潛力企業。侯友宜表示，新北市是一個充滿成長動能與爆發力的城市，更是全台最重要的產業發展基地，有 31.8 萬家的公司行號及工商登記家數，再加上 404 萬持續增長的人口，新北市持續以成長、創新的驅動力，吸引多元產業進駐。

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▲▼新北企業精典獎頒獎-彭總領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜（左）親自頒獎祝賀給予肯定，由東森購物總經理彭鴻珷（右）代表出席接下獎項。

東森購物創立於 1999 年，總部在新北市中和設立深耕逾 20 年，不僅是臺灣電視購物領航經營者，營運業務更涵蓋電視、網路、電話行銷及線下商場等新零售多通路，以「東森嚴選」為核心價值，積極開發自營商品，整合線上虛擬及線下實體通路，近年運用人工智慧語音辨識自動探勘，學習精準行銷等技術研發，為千萬名會員帶來新購物體驗之外，也重視企業社會責任，投入創新研發與發展智慧財產權保護，並在林口投資逾 100 億元成立全球營運總部，完工後預計創造超過 1 萬個就業機會，在穩健經營下不斷嘗試新突破，因此榮獲「創新投資獎」。

▲▼新北企業精典獎頒獎-彭總領獎。（圖／記者湯興漢攝）

彭鴻珷說，東森購物始終致力於創新與永續發展，將 AI 和 ESG 融入企業經營的各個環節，在環保方面，除了使用環保紙材和與材，也在倉儲中使用太陽能板，以減少碳排放；在商品開發呈現與客服上，結合運用 AI 技術例如製作型錄和宣傳影片，提升效率並滿足顧客需求，「AI 讓我們越來越便利，我們也走在 AI 的路上」，創新與永續發展並行，不只是為消費者打造更好的購物體驗，同時也能為環境和社會做出貢獻。

彭鴻珷也提到，東森集團扎根新北，積極參與新北市各項公益活動，例如保護弱勢團體、年菜捐贈、受虐婦女的捐贈、口罩捐贈等，展現企業社會責任，另外也投資打造林口媒體文創園區，期待完工後能提供休閒放鬆的場所，無論是兒童、上班族或老年人，不同年齡族群都能找到適合自己的活動，享受休閒和放鬆。除了林口，中和東森廣場自開幕以來，現在假日會舉辦市集活動，讓附近居民可以享受購物和美食的樂趣，也舉辦捐血活動，以及與里民之間的消防演習，未來也會持續進行，為當地居民帶來更多福祉。

關鍵字： 東森購物新北企業精典獎創新

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