陽明明年繞行好望角航線調整　主要靠港與覆蓋範圍不受影響　

▲陽明海運明年繞行好望角航線調整，說明主要靠港與覆蓋範圍不受影響。（圖／陽明提供）
記者張佩芬／台北報導
陽明海運(2208)秉持人安、船安、貨安之最高原則，針對2025年東西向航線，今(12)日公布與聯營航商共同規劃繞行好望角之航線調整，公司說明與原行經蘇伊士運河規劃相比，航線數與主要靠港覆蓋範圍不受影響。
營運範圍包含亞洲往返西北歐、地中海與美東，共計11條航線，與行經蘇伊士運河規劃相比，航線數與主要靠港覆蓋範圍不受影響，相關繞行計畫如紅海危機持續，將自2025年2月生效。
2025年繞行好望角航線當中有彎靠台灣的航線靠港順序如下：
FE4 (歐洲四線)；上海(Shanghai) – 寧波(Ningbo) – 高雄(Kaohsiung) – 鹽田(Yantian) – 蓋梅(Cai Mep) – 新加坡(Singapore) – (好望角 Cape of Good Hope) – 鹿特丹(Rotterdam) – 漢堡(Hamburg) – 勒哈佛爾(Le Havre) – 阿爾赫西拉斯(Algeciras) – (好望角 Cape of Good Hope) – 新加坡(Singapore) – 高雄(Kaohsiung) – 上海(Shanghai)
MD1 (地中海一線)：寧波(Ningbo) – 上海(Shanghai) – 蛇口(Shekou) – 新加坡(Singapore) – (好望角 Cape of Good Hope) – 達米埃塔(Damietta) – 比雷埃夫斯(Piraeus) – 伊斯坦堡(Istanbul) – 伊茲密特(Izmit) – 梅爾辛(Mersin) – 達米埃塔(Damietta) – (好望角 Cape of Good Hope) – 新加坡(Singapore) – 高雄(Kaohsiung) – 寧波(Ningbo)。
MS2 (地中海二線)：釜山(Pusan) – 上海(Shanghai) – 寧波(Ningbo) – 高雄(Kaohsiung) – 蛇口(Shekou) – 新加坡(Singapore) – (好望角 Cape of Good Hope) – 丹吉爾(Tangier) – 瓦倫西亞(Valencia) – 巴塞隆納(Barcelona) – 熱那亞(Genoa) – 福斯(Fos) – (好望角 Cape of Good Hope) – 新加坡(Singapore) – 蘭加鎊(Laem Chabang) – 蓋梅(Cai Mep) – 上海(Shanghai)。
亞洲往返美東航線（經巴拿馬運河之EC1/EC2/EC4不受影響）。
陽明海運表示將持續關注紅海通行狀況，並即時公布實際執行港序。
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