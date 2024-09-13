台積電再拿大單！　韓媒：Google新機棄三星轉投台積3奈米製程

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓媒BusinessKorea報導，去年三星電子成功獲得了Google的 Tensor G4 訂單，人們因此產生對三星將繼續生產Google下一代行動應用處理器（AP）的強烈預期。然而，據業內人士透露，Google明年將其行動AP生產從三星電子轉向台積電的可能性越來越大。明年發表的Google智慧型手機「Pixel 10」系列中搭載的下一代行動AP「Tensor G5」預計將採用台積電的3奈米製程生產。

先前，Google已將上個月發布的Pixel 9系列智慧型手機中使用的行動APTensor G4委託給三星電子代工廠生產。不過，有報導指出，Google和台積電已經進入Tensor G5的全面量產階段。行動 AP 是至關重要的半導體晶片，充當智慧型手機的大腦，顯著影響整體性能。

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據了解，Google可能轉向的主要原因之一是三星電子的低良率。業界分析認為，三星3奈米製程良率仍維持在20%，低於台積電。

有猜測稱，Google將終止與三星電子代工廠的合作，並與台積電合作生產行動應用處理器。主要原因似乎是三星不穩定的良率，這被認為是其最大的問題。在三星電子迫切需要獲得代工客戶的情況下，將Google這樣的主要客戶輸給台積電可能會擾亂其訂單策略。

此外，預計Google將在其下一代Pixel 11系列智慧型手機中的行動APTensor G6中使用台積電的2奈米製程。這表明Google未來繼續將 AP 生產委託給台積電而不是三星電子的可能性越來越大。一位業內人士評論，如果Google與台積電合作，可能需要相當長的時間才能回到三星生產。提高良率來證明產品性能是最好的做法。